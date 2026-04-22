Як обрати фен для пошкодженого волосся: на що звернути увагу

Пошкоджене волосся потребує делікатного підходу не лише в догляді, а й під час сушіння. Неправильно підібраний фен може посилити сухість і ламкість, тоді як сучасні моделі допомагають мінімізувати шкоду.

Як повідомляє Tabloid Pravda, сьогодні фени поступово перетворюються на інструменти догляду, здатні підтримувати здоровий стан волосся навіть при регулярному використанні.

Основна проблема звичайних фенів — відсутність контролю температури. Гаряче повітря пересушує волосся, особливо якщо воно вже ослаблене фарбуванням або укладками. У результаті структура стає більш крихкою, а кінчики — ламкими.

Щоб уникнути цього, експерти радять звертати увагу на функціональність пристрою. Важливими є технології, які забезпечують м’який вплив на волосся:

автоматичне регулювання температури

функція іонізації

рівномірний потік повітря

вбудовані сенсори контролю

Такі рішення дозволяють зменшити перегрів і зберегти природну вологу волосся.

На ринку вже з’явилися моделі, які поєднують ці можливості. Серед них — Dyson Supersonic, T3 Cura Luxe та AENO HD5 AI ProDryer. Останній привертає увагу використанням технологій штучного інтелекту.

Зокрема, пристрій автоматично підлаштовує температуру залежно від відстані до волосся, що допомагає уникнути перегріву. Додатково використовується інфрачервона технологія для більш м’якого сушіння та система іонізації, яка зменшує пухнастість і сприяє збереженню блиску.

У повсякденному використанні це означає, що користувачеві не потрібно постійно змінювати режими вручну. Фен сам адаптує роботу, забезпечуючи більш стабільний результат: волосся виглядає гладкішим, менше плутається та легше піддається укладанню.

Таким чином, сучасні фени для пошкодженого волосся — це вже не просто техніка, а частина системного догляду. Вони дозволяють поєднати ефективне сушіння з дбайливим ставленням до структури волосся, що особливо важливо при щоденному використанні.