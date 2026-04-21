ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

ЗСУ спростували чергову заяву Генштабу рф щодо Луганщини

Денис Молотов
Фото ілюстративне: Офіційна сторінка Третього армійського корпусу Збройних сил України. Сформований бійцями 3 ОШБр у 2025 році / Facebook

Сили оборони України продовжують утримувати стратегічні позиції на території Луганської області, попри регулярні заяви російського військового керівництва про повне захоплення регіону. Про це у вівторок, 21 квітня, повідомив речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін у коментарі для «Інтерфакс-Україна».

Приводом для офіційного роз’яснення стала заява начальника Генштабу рф валерія герасимова, який 21 квітня вкотре оголосив про нібито встановлення російського контролю над усією територією Луганської області. Олександр Бородін підкреслив, що такі твердження не відповідають дійсності.

📢 «Так, росіяни постійно ведуть наступальні дії, це близько 150 і більше штурмових дій за пів року і продовжують витрачати величезну кількість особового складу і сил та засобів. Але Надія, Новоєгорівка і район Греківки залишаються українськими, це Луганська область. Тому російські твердження не є дійсними», – заявив Бородін.

За словами речника, за останні шість місяців лінія бойового зіткнення суттєвих змін не зазнала, попри масовані штурми окупантів. Він зауважив, що російська сторона циклічно поширює дезінформацію: раніше такі тези лунали від Міноборони рф, тепер — від їхнього Генерального штабу.

📌 Ключові аспекти оборони регіону:

  • Гарячі точки: Під контролем ЗСУ залишаються Надія, Новоєгорівка та район Греківки.
  • Напрямок удару: Ворог зосереджує зусилля на лінії Борова — Лиман.
  • Ціль окупантів: Захоплення цього відтинку розглядається рф як “ключ” до Слов’янська та Краматорська.
  • 🛡️ За пів року зафіксовано понад 150 спроб масованих штурмів, які не мали успіху.
⚠️ Історія маніпуляцій рф

Це вже не перший випадок, коли агресор видає бажане за дійсне. Аналогічні заяви про “повний контроль” над Луганщиною російське командування робило 1 квітня поточного року. Більше того, вперше окупанти проголосили захоплення області ще в липні 2022 року, проте Сили оборони згодом деокупували частину населених пунктів під час контрнаступу.

📢 «Штурмові дії в цілому за напрямком Борова-Лиман, вже як рік в них оперативне завдання щодо просування на цьому напрямку, тому що це ключ від Слов’янська і Краматорська», – пояснив речник стратегічне значення ділянки.

ℹ️ Наразі українські підрозділи продовжують виконувати бойові завдання в надскладних умовах, стримуючи чисельні сили противника та руйнуючи плани рф щодо виходу на адміністративні кордони області.

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип