Удар «шахеда» по дев’ятиповерхівці у Кривому Розі

У неділю, 3 травня 2026 року, російські окупаційні війська атакували Кривий Ріг ударними БпЛА типу «Shahed». Один із дронів поцілив безпосередньо у під’їзд дев’ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок вибуху виникла пожежа, яка заблокувала мешканців на верхніх поверхах. Завдяки оперативній роботі рятувальників усіх людей вдалося врятувати.

Деталі інциденту та рятувальна операція

Інформацію про влучання підтвердив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул та пресслужба ДСНС Дніпропетровської області.

1 з 9

🔥 Наслідки влучання:

Удар прийшов у під’їзд багатоповерхівки. На 6-му поверсі спалахнула комора, вогонь та дим швидко поширилися сходами.

Евакуація: Рятувальники за допомогою спецзасобів вивели з пастки 10 людей , з яких 4 — діти . Самостійно спуститися мешканці верхніх поверхів не могли через сильне задимлення.

Рятувальники за допомогою спецзасобів вивели з пастки , з яких . Самостійно спуститися мешканці верхніх поверхів не могли через сильне задимлення. Руйнування: У будинку вибито вікна, пошкоджено місця загального користування. Наразі пожежу повністю ліквідовано.

🚑 Інформація про постраждалих: Станом на зараз відомо про 5 потерпілих:

Діти: Двоє дітей отримали отруєння продуктами горіння.

Двоє дітей отримали отруєння продуктами горіння. Дорослі: Троє осіб мають гостру ситуативну реакцію на стрес. Всі постраждалі доставлені до лікарні. За словами Олександра Вілкула, їхній стан не є тяжким.

Дніпропетровщина під масованим вогнем

Цей напад став частиною масштабної терористичної атаки рф на область протягом 3 травня.

Удар поблизу АЗС: Раніше того ж дня ворог поцілив поблизу автозаправної станції в Дніпропетровській області. Там поранення отримали шестеро людей, зокрема дитина та вагітна жінка .

Раніше того ж дня ворог поцілив поблизу автозаправної станції в Дніпропетровській області. Там поранення отримали шестеро людей, зокрема . Миколаївщина: Вночі російські дрони атакували об’єкти енергетичної інфраструктури, спричинивши пошкодження мереж.

Наразі у Кривому Розі на місці влучання в дев’ятиповерхівку вже розпочато ліквідацію наслідків. Комунальні служби допомагають мешканцям закривати розбиті вікна та оцінювати пошкодження квартир.

👉 Також стало відомо, що у неділю, 3 травня 2026 року, російські війська здійснили черговий цілеспрямований удар по рятувальниках на Донеччині. Ворожий FPV-дрон атакував спецавтомобіль евакуаційної групи ДСНС «Фенікс» під час виконання завдання.