ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Удар «шахеда» по дев’ятиповерхівці у Кривому Розі

Денис Молотов
Удар «шахеда» по дев’ятиповерхівці у Кривому Розі 01
Фото: наслідки російського удару по житловій багатоповерхівці у Кривому Розі / ДСНС України / 03.05.2026

У неділю, 3 травня 2026 року, російські окупаційні війська атакували Кривий Ріг ударними БпЛА типу «Shahed». Один із дронів поцілив безпосередньо у під’їзд дев’ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок вибуху виникла пожежа, яка заблокувала мешканців на верхніх поверхах. Завдяки оперативній роботі рятувальників усіх людей вдалося врятувати.

Деталі інциденту та рятувальна операція

Інформацію про влучання підтвердив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул та пресслужба ДСНС Дніпропетровської області.

🔥 Наслідки влучання:

Удар прийшов у під’їзд багатоповерхівки. На 6-му поверсі спалахнула комора, вогонь та дим швидко поширилися сходами.

  • Евакуація: Рятувальники за допомогою спецзасобів вивели з пастки 10 людей, з яких 4 — діти. Самостійно спуститися мешканці верхніх поверхів не могли через сильне задимлення.
  • Руйнування: У будинку вибито вікна, пошкоджено місця загального користування. Наразі пожежу повністю ліквідовано.
🚑 Інформація про постраждалих: Станом на зараз відомо про 5 потерпілих:
  • Діти: Двоє дітей отримали отруєння продуктами горіння.
  • Дорослі: Троє осіб мають гостру ситуативну реакцію на стрес. Всі постраждалі доставлені до лікарні. За словами Олександра Вілкула, їхній стан не є тяжким.

Дніпропетровщина під масованим вогнем

Цей напад став частиною масштабної терористичної атаки рф на область протягом 3 травня.

  • Удар поблизу АЗС: Раніше того ж дня ворог поцілив поблизу автозаправної станції в Дніпропетровській області. Там поранення отримали шестеро людей, зокрема дитина та вагітна жінка.
  • Миколаївщина: Вночі російські дрони атакували об’єкти енергетичної інфраструктури, спричинивши пошкодження мереж.

Наразі у Кривому Розі на місці влучання в дев’ятиповерхівку вже розпочато ліквідацію наслідків. Комунальні служби допомагають мешканцям закривати розбиті вікна та оцінювати пошкодження квартир.

👉 Також стало відомо, що у неділю, 3 травня 2026 року, російські війська здійснили черговий цілеспрямований удар по рятувальниках на Донеччині. Ворожий FPV-дрон атакував спецавтомобіль евакуаційної групи ДСНС «Фенікс» під час виконання завдання.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Корупція в оборонці: викрито схему відмивання 580 мільйонів гривень

ВАЖЛИВО

Судитимуть очільників окупаційних структур за примусову мобілізацію на Луганщині

КРИМІНАЛ

Ізраїль відмовився від краденого українського зерна

ВАЖЛИВО

Зеленський продовжив дію воєнного стану та мобілізації в Україні

ВАЖЛИВО

У Херсоні дрони рф атакували авто з робітниками та «швидку»

ВАЖЛИВО

Айдарська СВА: фінансова підтримка Героїв та цивільних

ЛУГАНЩИНА

Атака на енергосистему Миколаєва: місто під ударами «шахедів»

ВІЙНА

Обстріл Запоріжжя: кількість поранених зросла, постраждали діти

ВІЙНА

Вибух біля Білоцерківського ТЦК: затримано пенсіонера з гранатами

ВАЖЛИВО

Через обстріл рф у морі на Одещині утворилася гігантська пляма олії

ВІЙНА

У квітні кількість тяжких поранень та ампутацій серед військових зменшилась – Сирський

ПОДІЇ

США погодили мільярдні продажі зброї для Близького Сходу

ВАЖЛИВО

Дрони ВМС ЗСУ атакували танкер MARQUISE поблизу Туапсе

ВАЖЛИВО

В ЄС розглядають санкції проти Ізраїлю через вкрадене росіянами зерно

ВАЖЛИВО

Відключення світла після атак рф: знеструмлено шість областей

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип