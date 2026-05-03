Ще 51 мешканець отримав грошову допомогу від Рубіжанської громади

Рубіжанська міська територіальна громада продовжує надавати фінансову підтримку своїм мешканцям у межах програми «Громада – підтримка для кожного». Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Під час чергового етапу виплат 51 людина отримала кошти на загальну суму майже 320 тисяч гривень. Допомога охоплює різні соціальні категорії — від постраждалих внаслідок агресії рф до сімей з новонародженими.

📊 Деталізація виплат за категоріями

Виділені кошти розподілені відповідно до потреб та звернень громадян:

Підтримка потерпілих від агресії: 30 000 грн виплачено цивільній особі, щодо якої у 2026 році було офіційно встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Допомога на лікування: Найбільша частина коштів — 259 000 грн — спрямована 47 мешканцям , які потребують медичної допомоги через погіршення стану здоров'я.

Підтримка сімей: Одній родині виплачено 20 000 грн у зв'язку з народженням дитини.

Соціальний захист пільговиків: 10 000 грн надано учаснику ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Підсумки програми з початку 2026 року

Програма «Громада – підтримка для кожного» демонструє стабільну динаміку допомоги рубіжанам, які через війну змушені були покинути рідне місто, але залишаються частиною громади.

📈 Загальні показники з початку року:

Кількість отримувачів: 388 осіб .

. Загальна сума виплат: 2 371 000 грн.

Адміністрація громади нагадує, що подібні виплати здійснюються на підставі відповідних заяв та підтверджувальних документів. Рубіжани, які перебувають у складних життєвих обставинах, можуть звертатися за консультаціями до управлінь соціального захисту громади.

