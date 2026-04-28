Зерновий скандал: Україна вручила ноту протесту послу Ізраїлю

Денис Молотов
Зерновий скандал: Україна вручила ноту протесту послу Ізраїлю
Фото: речник МЗС України Георгій Тихий.

Масштабний зерновий скандал між Києвом та Єрусалимом перейшов у фазу офіційного дипломатичного протистояння. У вівторок, 28 квітня, до Міністерства закордонних справ (МЗС) України було викликано посла Ізраїлю Міхаеля Бродського, якому вручили ноту протесту через прийом російських суден так званого «тіньового флоту» із незаконно вивезеною агропродукцією з тимчасово окупованих територій (ТОТ).

Речник відомства Георгій Тихий наголосив, що Україна має неспростовні докази походження збіжжя. Попри офіційні звернення, ізраїльська сторона продовжує вводити в комерційний обіг вантажі, що мають ознаки викраденого майна.

☝️ Схеми приховування походження: За даними МЗС, росія використовує добре відомі методи обходу санкцій, зокрема:

  • перевантаження зерна «борт-борт» у відкритому морі;
  • фальсифікацію суднових документів;
  • використання відключених систем AIS (автоматичної ідентифікації).

📢 «Українська сторона наголосила, що походження цього зерна достеменно встановлене, а схеми його приховування, зокрема перевантаження “борт-борт” у Чорному морі, добре відомі, зокрема ізраїльським компетентним органам. Попри це, відповідні вантажі продовжують потрапляти до ізраїльських портів і вводитися в комерційний обіг», – йдеться у коментарі.

Позиція України:

В МЗС заявили, що не розглядають дані випадки як поодинокі інциденти. Це системна практика, яка має ознаки свідомого сприяння незаконній економічній діяльності, пов’язаній з тимчасовою окупацією українських територій, а також обходу санкцій.

📢 «Ігнорування офіційних звернень та запитів про міжнародну правову допомогу фактично створює умови для легалізації викраденого українського зерна. Це не поодинокі інциденти, а системна практика сприяння незаконній діяльності», — підкреслили у відомстві.

Географія незаконного експорту та «дисонанс» у відносинах

Під час онлайн-брифінгу Георгій Тихий зазначив, що зерновий скандал стосується не лише Ізраїлю. Наразі Україна фіксує рух аналогічних вантажів до інших країн:

  1. Єгипет та Алжир: напрямки, куди зараз транспортується крадена продукція.
  2. Туреччина: випадки, зафіксовані раніше.

📢 «Такі вантажі надходили в Туреччину, Єгипет, Алжир і деякі інші країни. Це тільки ті випадки, які я можу згадати з пам’яті, що трапилася раніше», – сказав він і додав, що зараз крадене зерно транспортують до Єгипту та Алжиру.

В МЗС звернули увагу на «неприйнятний дисонанс»: Україна послідовно підтримує безпеку Ізраїлю та засуджує іранські терористичні загрози, тоді як Ізраїль допускає імпорт продукції, що фінансує російську агресію.

📢 «Українська сторона також звернула увагу на неприйнятний дисонанс, коли на тлі підтримки Україною безпеки Ізраїлю та рішень щодо протидії терористичним загрозам, зокрема пов’язаним з Іраном, Ізраїль фактично допускає імпорт краденого українського зерна з російської федерації», – вказано у коментарі.

⚠️ Україна вимагає від ізраїльської сторони невідкладно:

  • Припинити розвантаження сумнівних суден у своїх портах.
  • Відреагувати на запити про затримання вантажів.
  • Провести ретельне розслідування ланцюжків постачання.
📌 Нагадаємо

27 квітня Ізраїль відкинув звинувачення, заявивши про відсутність доказів щодо другого за останній час судна з українським зерном. У відповідь МЗС України оприлюднило повну хронологію своїх дій, починаючи з 23 березня, яка підтверджує системне інформування ізраїльської сторони про порушення.

Зерновий скандал залишається на особистому контролі керівництва держави, а Україна обіцяє не залишати без уваги жоден факт торгівлі награбованим майном на міжнародному рівні.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

