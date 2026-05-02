ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Департамент соцзахисту Луганщини системно забезпечує допомогою військових, лікарні та ВПО

Денис Молотов
Департамент соцзахисту Луганщини системно забезпечує допомогою військових, лікарні та ВПО
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 02.05.2026

Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) продовжує системну гуманітарну роботу. Допомога спрямовується військовим підрозділам, медичним закладам, гуманітарним хабам та внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Про це йдеться на офіційному сайті Луганської ОВА у суботу, 2 травня.

За словами директорки департаменту Оксани Волошиної, допомога надається комплексно та адресно, з урахуванням актуальних потреб різних категорій отримувачів.

☑️ Підтримка захисників і медиків

Луганському прикордонному загону та підрозділам 3-ї окремої штурмової бригади передано близько 700 одиниць допомоги, серед яких вогнегасники, ковдри, маркери та інші необхідні речі.

Ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС вручено 212 подарункових наборів, до яких увійшли продуктові набори, електроковдри, засоби санітарної гігієни та інша необхідна підтримка.

Лисичанська багатопрофільна лікарня отримала медичні засоби та товари санітарної гігієни. Для Лисичанського гуманітарного хабу також передали засоби гігієни, одяг та комплекти постільної білизни. Попаснянському центру надання соцпослуг у Черкасах спрямували засоби гігієни, реабілітаційні засоби, продукти харчування та одяг.

Також допомога була надана Харкову для «Центру спільного розвитку “Дієва громада”» — туди відправили продукти харчування, засоби реабілітації та одяг.

📦 Адресна підтримка через «Нову пошту»

Продовжується адресна доставка допомоги мешканцям Луганщини через логістичні можливості Нової пошти. Упродовж квітня було відправлено:

  • 78 посилок з урологічними прокладками;
  • 112 посилок з підгузками;
  • 98 — з дитячим харчуванням;
  • 95 — з дитячим одягом;
  • 23 — з дитячим взуттям;
  • 153 посилки для ліквідаторів аварії на ЧАЕС;
  • 18 посилок з дитячими візочками та манежами;
  • 19 посилок із засобами реабілітації.

🌐 Єдиний інформаційний простір для ВПО

Для внутрішньо переміщених осіб створено Telegram-спільноту «ЛУГАНЩИНА ЗГУРТОВАНА» — зручний інформаційний майданчик, де зібрано корисні матеріали та актуальну інформацію для переселенців.

Приєднатися можна за 👉 посиланням.

У спільноті функціонують тематичні кімнати:
  • «Корисне для ВПО» — оперативна інформація та консультації;
  • «Благодійна допомога» — оголошення від міжнародних та благодійних організацій;
  • «Фотозвіти» — підтвердження отриманої допомоги;
  • «Оголошення» — щодо навчання, працевлаштування та житла;
  • «Загальна» — для спілкування та обговорення актуальних питань.
Голова Луганської обласної державної адміністрації Олексій Харченко наголосив:

📢 «Сьогодні надзвичайно важливо не лише забезпечувати людей необхідною допомогою, а й створювати єдиний інформаційний простір підтримки для наших переселенців. Саме згуртованість, взаємодопомога та постійна комунікація дозволяють нам оперативно реагувати на потреби жителів Луганщини, де б вони зараз не перебували».

Також нагадаємо, що Служба безпеки України викрила та заблокувала схему розкрадання державних коштів, виділених на заробітну плату медикам лікарні, яка була релокована з Лисичанська до Дніпропетровської області. Організаторкою злочину стала колишня керівниця медичного закладу.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

«Пліч-о-пліч»: Нижньодуванська громада розбудовує міжмуніципальну співпрацю

ЛУГАНЩИНА

На фронті відбулося 52 боєзіткнення, найінтенсивніші бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Відключення світла після атак рф: знеструмлено шість областей

ВАЖЛИВО

Атака дронів на Київ: руйнування та травмування людей

ВАЖЛИВО

Понад 240 боїв за добу – карта за напрямками від Генштабу

ПОДІЇ

Шахтарів на окупованій Луганщині «просто викинули на вулицю»

ЛУГАНЩИНА

На Одещині продавали місця посад у Військову службу правопорядку

КРИМІНАЛ

Судитимуть очільників окупаційних структур за примусову мобілізацію на Луганщині

КРИМІНАЛ

«Пліч-о-пліч»: Шульгинська громада розвиває молодіжну політику та міжнародні партнерства

ЛУГАНЩИНА

Візит Чарльза III до США: британський монарх у Білому домі вперше за 19 років

ВАЖЛИВО

В ЄС розглядають санкції проти Ізраїлю через вкрадене росіянами зерно

ВАЖЛИВО

Співпраця з МАГАТЕ: Україна підписала меморандум про розвиток ядерної енергетики

ВАЖЛИВО

Атака на Житомирщину: на об’єкті інфраструктури виникла пожежа

ВІЙНА

В Одесі ТЦК побили звільненого з полону військового: реакція установи

ВАЖЛИВО

Генштаб відзвітував про 226 боїв на фронті за добу 27 квітня

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип