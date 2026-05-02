Департамент соцзахисту Луганщини системно забезпечує допомогою військових, лікарні та ВПО

Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) продовжує системну гуманітарну роботу. Допомога спрямовується військовим підрозділам, медичним закладам, гуманітарним хабам та внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Про це йдеться на офіційному сайті Луганської ОВА у суботу, 2 травня.

За словами директорки департаменту Оксани Волошиної, допомога надається комплексно та адресно, з урахуванням актуальних потреб різних категорій отримувачів.

☑️ Підтримка захисників і медиків

Луганському прикордонному загону та підрозділам 3-ї окремої штурмової бригади передано близько 700 одиниць допомоги, серед яких вогнегасники, ковдри, маркери та інші необхідні речі.

Ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС вручено 212 подарункових наборів, до яких увійшли продуктові набори, електроковдри, засоби санітарної гігієни та інша необхідна підтримка.

Лисичанська багатопрофільна лікарня отримала медичні засоби та товари санітарної гігієни. Для Лисичанського гуманітарного хабу також передали засоби гігієни, одяг та комплекти постільної білизни. Попаснянському центру надання соцпослуг у Черкасах спрямували засоби гігієни, реабілітаційні засоби, продукти харчування та одяг.

Також допомога була надана Харкову для «Центру спільного розвитку “Дієва громада”» — туди відправили продукти харчування, засоби реабілітації та одяг.

📦 Адресна підтримка через «Нову пошту»

Продовжується адресна доставка допомоги мешканцям Луганщини через логістичні можливості Нової пошти. Упродовж квітня було відправлено:

78 посилок з урологічними прокладками;

112 посилок з підгузками;

98 — з дитячим харчуванням;

95 — з дитячим одягом;

23 — з дитячим взуттям;

153 посилки для ліквідаторів аварії на ЧАЕС;

18 посилок з дитячими візочками та манежами;

19 посилок із засобами реабілітації.

🌐 Єдиний інформаційний простір для ВПО

Для внутрішньо переміщених осіб створено Telegram-спільноту «ЛУГАНЩИНА ЗГУРТОВАНА» — зручний інформаційний майданчик, де зібрано корисні матеріали та актуальну інформацію для переселенців.

Приєднатися можна за посиланням.

У спільноті функціонують тематичні кімнати:

«Корисне для ВПО» — оперативна інформація та консультації;

«Благодійна допомога» — оголошення від міжнародних та благодійних організацій;

«Фотозвіти» — підтвердження отриманої допомоги;

«Оголошення» — щодо навчання, працевлаштування та житла;

«Загальна» — для спілкування та обговорення актуальних питань.

Голова Луганської обласної державної адміністрації Олексій Харченко наголосив:

📢 «Сьогодні надзвичайно важливо не лише забезпечувати людей необхідною допомогою, а й створювати єдиний інформаційний простір підтримки для наших переселенців. Саме згуртованість, взаємодопомога та постійна комунікація дозволяють нам оперативно реагувати на потреби жителів Луганщини, де б вони зараз не перебували».

Також нагадаємо, що Служба безпеки України викрила та заблокувала схему розкрадання державних коштів, виділених на заробітну плату медикам лікарні, яка була релокована з Лисичанська до Дніпропетровської області. Організаторкою злочину стала колишня керівниця медичного закладу.