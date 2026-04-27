Через обстріл рф у морі на Одещині утворилася гігантська пляма олії

Денис Молотов
Фото: наслідки російського удару на портову інфраструктуру Одещини / Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу / 27.04.2026

Чергова екологічна катастрофа в Чорноморську стала наслідком масованої атаки російських агресорів на портову інфраструктуру Одещини. У понеділок, 27 квітня, Держекоінспекція Південно-Західного округу повідомила про масштабний витік соняшникової олії в акваторію порту після руйнування промислового резервуара.

Зазначається, що внаслідок вчорашнього обстрілу міста Чорноморськ було пошкоджено інфраструктуру морського торговельного порту. Під час пожежі, що виникла на місці влучання, зруйновано резервуар із соняшниковою олією об’ємом 6 тисяч тонн.

☝️ Ситуація в акваторії:

  • На поверхні води утворилася олійна пляма орієнтовним розміром 400 на 200 метрів.
  • Для стримування розтікання продукції розгорнуті спеціальні бонові загородження.
  • Встановлено бар’єри та перекрито дощову каналізацію, щоб запобігти подальшому потраплянню залишків олії у воду.

📢 «Забруднення ґрунтів не зафіксовано, оскільки ділянка має бетонне покриття. Водночас встановлено витік олії в акваторію порту. На поверхні води утворилася пляма орієнтовним розміром 400 на 200 метрів. Для її стримування розгорнуті бонові загородження», — зазначили в інспекції.

Удар по «морському коридору» та цивільним суднам

Нічна атака 27 квітня була спрямована на об’єкти, що забезпечують роботу українського експортного коридору. Окрім інфраструктури порту Чорноморськ, постраждали:

  • Торговельне судно RAMCO: балкер під прапором Науру опинився під вогнем окупантів.
  • Одеса: у місті постраждали 13 людей, пошкоджено два житлові будинки, готель та складські приміщення.

📌 Фахівці відібрали проби морської води для лабораторних досліджень. Наразі триває підготовка розрахунку екологічних збитків, які будуть долучені до матеріалів кримінальних проваджень проти рф.

👉 Також нагадаємо, що ворожа атака на порт Одеси сталася вранці 10 квітня. Зазначено, що в одному з портів Одеської області внаслідок дронового удару росії було пошкоджено резервуар із подальшим витоком олії.

