Обстріл Запоріжжя: кількість поранених зросла, постраждали діти

Фото: наслідки російських атак на Запоріжжі / Запорізька ОВА / 03.05.2026

У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано поранення серед цивільного населення. Спочатку повідомлялося про п’ятьох постраждалих, серед яких була дитина. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

📢 «П’ятеро людей зазнали осколкових поранень. Серед них – дитина, 12-річна дівчинка», – йдеться в офіційному повідомленні.

Раніше керівник області також інформував, що внаслідок удару виникла пожежа у гаражних приміщеннях. Згодом дані були уточнені — кількість постраждалих зросла.

📢 «Вже дев’ять поранених, серед них дворічна дитина – збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Через безпілотники, запущені росією по обласному центру, постраждали запоріжці віком від 2 до 67 років. Усім їм надається необхідна медична допомога», – додав оновлену інформацію очільник ОВА.

Таким чином, серед постраждалих — як дорослі, так і малолітні діти. Медики надають допомогу всім пораненим.

Паралельно тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу, зокрема гасіння пожеж та обстеження пошкоджених об’єктів.

📌 Нагадаємо

Цього ж дня російські війська завдали удару по житловому кварталу Дніпра — там пошкоджено гуртожиток, тривають рятувальні роботи.

Також раніше повідомлялося про атаку на цивільний транспорт у Херсоні, де загинув чоловік, а ще п’ятеро людей отримали поранення. Під час повторного удару було пошкоджено карету швидкої допомоги.

Окрім цього, вночі зафіксовано атаку дронів по Миколаївській області — під ударом опинилася енергетична інфраструктура.

