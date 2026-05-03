Атака Дніпра: є загиблий та десятки поранених

У Дніпрі внаслідок чергової російської атаки загинула одна людина, ще щонайменше 11 мешканців отримали поранення. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа у неділю, 3 травня.

📢 «Одна людина загинула через російську атаку на Дніпро. 11 людей постраждали», – йдеться в офіційному повідомленні очільника ОВА. За уточненими даними, шестеро поранених наразі перебувають у лікарнях.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що рятувальники деблокували тіло загиблого з-під завалів, а також допомогли людям, які під час обстрілу перебували в укритті, вибратися назовні. На місці події організовано пункт психологічної допомоги для постраждалих.

Відомо, що внаслідок удару в місті пошкоджено гуртожиток, адміністративну будівлю університету, бізнес-центр, житлові будинки, господарські споруди та транспортні засоби.

Масштаб обстрілів області

Окупаційні російські війська протягом доби здійснили понад 30 атак по території Дніпропетровської області із застосуванням ракет, безпілотників та артилерії.

❗ Загальні наслідки по регіону:

1 людина загинула;

25 мешканців дістали поранення, серед них четверо дітей.

Окремі райони області зазнали значних руйнувань:

Криничанська громада: пошкоджено чотири вантажівки та автобус, шестеро людей постраждали;

Рятувальні та відновлювальні роботи тривають. Відповідні служби продовжують ліквідовувати наслідки атак та надавати допомогу постраждалим.

📌 Нагадаємо

Раніше російські військові атакували цивільний транспорт у Херсоні, де загинув чоловік і ще п’ятеро людей були поранені. Під час повторного удару було пошкоджено карету швидкої допомоги.

Також повідомлялося про нічну атаку дронів на Миколаївську область, унаслідок якої постраждала енергетична інфраструктура.