«Пліч-о-пліч»: співпраця між Лисичанською та Приютівською громадами

Співпраця між Лисичанською міською громадою (Луганщина) та Приютівською селищною громадою (Кіровоградщина) стала взірцем того, як міжмуніципальне партнерство може трансформувати життя переселенців. Офіційний меморандум, підписаний громадами, закріпив системну роботу, яка перетворила звичайний шелтер на повноцінний простір для життя та розвитку.

За повідомленням пресслужби Луганської ОВА, взаємодія громад охоплює культурний, соціальний та правовий аспекти, забезпечуючи комплексну адаптацію ВПО.

▶️Культурна дипломатія: фестивалі як фундамент довіри

Шлях до системної співпраці розпочався не з кабінетів, а з творчих майданчиків. Культурний обмін став першим кроком до подолання бар’єрів між місцевими мешканцями та приїжджими.

Ключові події культурної інтеграції:

«Kupala Family Fest: разом у колі традицій», ініційований відділом культури Лисичанської МВА. Влітку 2025 року фестиваль у «Східна Нова», – шелтері Лисичанської громади на Кіровоградщині, об’єднав творчі колективи обох громад. Було закладено основу для прямого діалогу між керівництвом та мешканцями. До участі були запрошені не лише творчі колективи Центру культури і дозвілля Приютівської громади, а й керівництво громади.

Спільні свята: Згодом співпраця набула системного характеру. Лисичанські артисти стали постійними гостями на Днях громади Приютівщини, а місцеві колективи — частими відвідувачами подій у шелтері.

Традиції: Спільні заходи, як-от «Лисичанськ у кожному з нас», сприяли формуванню відчуття єдності та взаємопідтримки. Після підписання меморандуму взаємодія була закріплена й розширена – зокрема через проведення спільного народного гуляння «Масляна: разом у колі традицій».

✅Соціальний патронат

Окремим напрямом співпраці, визначеним меморандумом, є забезпечення базових потреб мешканців. На базі шелтеру «Східна Нова» реалізується низка соціально-побутових ініціатив.

Основою щоденної роботи шелтеру «Східна Нова» є турбота про найбільш вразливі категорії: літніх людей, осіб з інвалідністю та сім’ї з дітьми.

Співпраця КП «Східна Нова» з Центром надання соціальних послуг Приютівки та Лисичанським терцентром дозволяє оперативно вирішувати побутові запити мешканців. Важливим нововведенням став формат правопросвітницьких зустрічей. Юридична допомога тут надається у форматі відкритого діалогу, де складні норми законодавства пояснюються простою мовою, що робить правовий захист доступним для кожного переселенця.

☑️Участь у владі: від мешканця до члена Ради ВПО

Найвищим етапом інтеграції став перехід від отримання послуг до участі в управлінні громадою. Мешканці лисичанського шелтера отримали реальні важелі впливу на місцеву політику.

📢 «Важливим кроком стало залучення внутрішньо переміщених осіб до процесів ухвалення рішень. Мешканці шелтеру увійшли до складу Ради з питань ВПО Приютівської громади», — зазначають у Луганській ОВА.

Що це дає громадам?

Врахування потреб: Проблеми переселенців озвучуються безпосередньо на рівні селищної ради.

Стратегічне планування: Шелтер став майданчиком для стратегічних сесій, де спільно розробляються проєкти розвитку.

Довіра: Спільне ухвалення рішень мінімізує конфлікти та сприяє згуртованості.

Сьогодні партнерство Лисичанська та Приютівки доводить: ефективна інтеграція — це не лише дах над головою, а насамперед готовність громад бути поруч, ділитися ресурсами та разом будувати спільне майбутнє.

