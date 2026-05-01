Атака на Суми та громади області: десятки поранених і масштабні руйнування

Денис Молотов
Фото: наслідки російських атак на Сумщині / ДСНС України / 01.05.2026

У ніч на 1 травня російські війська здійснили чергову атаку на Суми із застосуванням ударних безпілотників. У місті зафіксовано пошкодження адміністративної будівлі та торговельного центру. Про це повідомив керівник апарату Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Кальченко.

📢 «В будівлях вибиті вікна. Попередньо, минулося без постраждалих. Наслідки встановлюються», – зазначив він.

У селі Шевченкове Стецьківського старостату внаслідок влучання дрона в дах приватного будинку виникла пожежа. Загоряння ліквідували, інформації про постраждалих не надходило.

📌 Постраждалі внаслідок обстрілів

За добу в області зафіксовано поранення серед цивільного населення.

У Середино-Будській громаді:
  • через удар дрона по автобусу постраждали 39-річна жінка та 67-річний чоловік;
  • внаслідок влучання у мотоцикл травмовані чоловіки 42, 54 та 58 років;
  • під час мінометного обстрілу постраждали 54-річна жінка та чоловіки 36 і 47 років.
В інших громадах області:
  • у Великописарівській – поранено 61-річного чоловіка;
  • у Глухівській – травмовано 51-річного чоловіка;
  • у Путивльській – постраждав 54-річний чоловік;
  • у Новослобідській – поранено 68-річного чоловіка.

Окремо до медиків звернулася 50-річна жінка, яка зазнала поранень під час атаки БпЛА у Конотопській громаді 28 квітня.

📌 Масштаб обстрілів

Протягом доби, з ранку 30 квітня до ранку 1 травня, російські війська здійснили понад 110 обстрілів по 45 населених пунктах у 20 територіальних громадах Сумської області.

Найбільше атак зафіксовано у Сумському, Конотопському та Шосткинському районах.

Під ударами перебували, зокрема, такі громади: Сумська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Ворожбянська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Ямпільська, Шосткинська, Хутір-Михайлівська, Зноб-Новгородська, Новослобідська, Путивльська, Буринська, Попівська, Боромлянська та Великописарівська.

📌 Характер уражень та руйнувань

Ворог застосовував різні види озброєння, зокрема міномети, артилерію, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
  • у Шосткинській громаді – житлові будинки та інші об’єкти;
  • у Середино-Будській – зруйновано один будинок, пошкоджено інші, автобус, знищено мотоцикл;
  • у Свеській – пошкоджено житлові будинки;
  • у Хутір-Михайлівській – пошкоджено автомобіль;
  • у Ямпільській – пошкоджено житлові будинки та адміністративну будівлю;
  • у Великописарівській та Глухівській – пошкоджено легкові автомобілі;
  • у Сумській – пошкоджено житло, адмінбудівлю, торговельний центр і об’єкти інфраструктури;
  • у Новослобідській – пошкоджено житлові будинки та автомобілі;
  • у Березівській – пошкоджено приватний будинок.

🚨 Евакуація та безпекова ситуація

За добу з прикордонних громад евакуйовано 10 людей. До евакуації залучалися місцеві органи влади, підрозділи ДСНС, Національної поліції та громадські організації.

Повітряна тривога в області тривала загалом 17 годин 10 хвилин.

📌 Нагадаємо

Раніше повідомлялося про масовану атаку дронів по Одесі, а також удари по портовій інфраструктурі Ізмаїльського району Одещини.

Впродовж минулої доби, 30 квітня, на лінії фронту зафіксовано 138 бойових зіткнень. Окупанти завдали 76 авіаційних ударів, а також скинули 255 керованих авіабомб.

