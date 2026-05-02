Судитимуть очільників окупаційних структур за примусову мобілізацію на Луганщині

Служба безпеки України завершила досудове розслідування і передала до суду справу щодо двох ключових організаторів примусової мобілізації жителів окупованої Новоайдарської громади Луганщини до російської армії. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Обвинувальні акти скеровано до суду щодо колишньої колаборантки, яка з 2022 року обіймає псевдопосаду т.зв. «голови Новоайдарського муніципального округу лнр», а також щодо російського військового, який керував окупаційним «військовим комісаріатом Новоайдарського району лнр».

Слідством встановлено, що у 2024 році ці особи організували два етапи примусового «призову» місцевих мешканців до лав збройних сил рф.

📌 Як працювала «призовна комісія»

Для проведення незаконної мобілізації фігуранти створили на окупованій території фейкову «призовну комісію». Колаборантка очолила цю структуру, а російський офіцер став її «заступником».

Жінка активно займалася пропагандою: розміщувала агітаційні матеріали у місцевих соцмережах і на сторінках незаконного «органу влади», організовувала масові заходи на кшталт «дня призывника» та «дня героев отечества», обладнала «призовний пункт» у Новоайдарі та забезпечувала «військкомат» транспортом і пальним.

Російський військовий відповідав за постановку громадян на «первинний військовий облік», звітував перед керівництвом про виконання «плану призову» та організовував розшук тих, хто уникав мобілізації та не бажають воювати на боці агресора.

За даними слідства, внаслідок їхніх дій примусово мобілізували близько 20 жителів Новоайдарської громади.

⚖️ Кваліфікація злочинів

Обом фігурантам інкримінують воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Обох колаборантів оголошено в розшук. СБУ та прокуратура вживають заходів для їх притягнення до відповідальності.

Розслідування проводили слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України викрила та заблокувала схему розкрадання державних коштів, виділених на заробітну плату медикам лікарні, яка була релокована з Лисичанська до Дніпропетровської області.