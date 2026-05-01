На Одещині продавали місця посад у Військову службу правопорядку

На Одещині продавали місця посад у Військову службу правопорядку
Фото: Державне бюро розслідувань / 30.04.2026

Державне бюро розслідувань ліквідувало корупційну схему на Одещині, учасники якої торгували посадами у Військовій службі правопорядку (ВСП). За «вхідний квиток» до лав спецпідрозділу зловмисники вимагали 8 тисяч доларів США. Наразі обом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомила пресслужба ДБР у четвер, 30 квітня.

Слідчі ДБР встановили, що організатором схеми став начальник одного з відділів казенного підприємства у сфері морської охорони. Використовуючи свої зв’язки, він налагодив незаконний «бізнес» із працевлаштування.

  • Організатор: посадовець морської охорони, який займався пошуком «клієнтів», що бажали потрапити до ВСП.
  • Спільник: знайомий організатора, який обіймав керівну посаду в одному з підрозділів Військової служби правопорядку. Саме він забезпечував остаточне погодження «потрібних» кандидатів.
Вартість лояльності під час працевлаштування фігуранти оцінили у 8 000 доларів США. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність та затримали обох спільників безпосередньо після отримання частини хабаря 23 квітня.

Випадок на Одещині — лише один із серії викриттів, пов’язаних із незаконним працевлаштуванням та «бронюванням». Нагадаємо про інші резонансні справи:

  • Київ: колишнього керівника КП «Голосіїво-будінвест» підозрюють у вимаганні $17,5 тис. за посаду з гарантованою бронею від мобілізації.
  • Харків: правоохоронці зупинили схему незаконного бронювання для 70 осіб, яку організували директори приватних підприємств.
  • Миколаївщина: правоохоронці повідомили про підозру посадовцям Миколаївського районного територіального центру комплектування. Зловмисники налагодили схему внесення несанкціонованих змін до державної бази даних.
