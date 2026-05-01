На Одещині продавали місця посад у Військову службу правопорядку

Державне бюро розслідувань ліквідувало корупційну схему на Одещині, учасники якої торгували посадами у Військовій службі правопорядку (ВСП). За «вхідний квиток» до лав спецпідрозділу зловмисники вимагали 8 тисяч доларів США. Наразі обом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомила пресслужба ДБР у четвер, 30 квітня.

Слідчі ДБР встановили, що організатором схеми став начальник одного з відділів казенного підприємства у сфері морської охорони. Використовуючи свої зв’язки, він налагодив незаконний «бізнес» із працевлаштування.

🤝 Розподіл ролей у злочинній групі:

Організатор: посадовець морської охорони, який займався пошуком «клієнтів», що бажали потрапити до ВСП.

посадовець морської охорони, який займався пошуком «клієнтів», що бажали потрапити до ВСП. Спільник: знайомий організатора, який обіймав керівну посаду в одному з підрозділів Військової служби правопорядку. Саме він забезпечував остаточне погодження «потрібних» кандидатів.

💰 Ціна питання та затримання

Вартість лояльності під час працевлаштування фігуранти оцінили у 8 000 доларів США. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність та затримали обох спільників безпосередньо після отримання частини хабаря 23 квітня.

⚖️ Фігурантам інкримінують зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Суд постановив тримати підозрюваних під вартою протягом 60 діб. Як альтернативу визначено заставу у розмірі 1 млн гривень для кожного. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

📌 Нагадаємо

Випадок на Одещині — лише один із серії викриттів, пов’язаних із незаконним працевлаштуванням та «бронюванням». Нагадаємо про інші резонансні справи: