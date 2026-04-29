Красноріченська громада продовжує соціальні виплати Захисникам

Красноріченська громада продовжує стояти на захисті інтересів своїх земляків, які боронять Україну. У межах реалізації профільної програми на 2026 рік, місцева влада забезпечує системну підтримку Героїв — як безпосередніх учасників бойових дій, так і родин полеглих Захисників. Загальний бюджет ініціативи на поточний рік становить 1,8 мільйона гривень. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в середу, 29 квітня.

Минулий місяць став активним етапом реалізації програми соціального захисту. Матеріальну допомогу з бюджету громади отримали 16 мешканців.

📊 Розподіл виплат за березень:

14 осіб зі статусом учасника бойових дій (УБД);

зі статусом учасника бойових дій (УБД); 2 члени сімей загиблих (померлих) військовослужбовців;

Загальна сума за минулий місяць склала 340 тисяч гривень.

Від початку 2026 року Програма соціальної підтримки вже охопила 24 мешканці громади. Загальний обсяг фінансування за цей період сягнув 480 тисяч гривень. З огляду на закладений річний ліміт у 1,8 млн грн, фінансова підтримка Героїв триватиме стабільно протягом усього року.

ℹ️ Хто має право на допомогу:

Військовослужбовці зі статусом УБД, які зареєстровані на території Красноріченської громади та брали безпосередню участь у захисті держави.

Родичі (члени сімей) загиблих або померлих оборонців України.

Контакти для довідок

Мешканці громади, які належать до вищезазначених категорій, можуть отримати детальну консультацію щодо переліку документів та процедури оформлення виплат.

📞 Гаряча лінія з питань підтримки:

095 520 38 32

Красноріченська громада наголошує: турбота про Захисників та їхні родини є пріоритетним напрямом роботи, що гарантує надійний соціальний тил для тих, хто віддав найдорожче за свободу України.

