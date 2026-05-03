Трамп оголосив про масштабне скорочення військ у Німеччині

У неділю, 3 травня 2026 року, президент США Дональд Трамп заявив про плани радикального скорочення американської військової присутності в Європі. Під час спілкування з журналістами у Флориді він підкреслив, що кількість військових, які залишать Німеччину, буде значно більшою за 5 тисяч осіб, про які Пентагон оголосив напередодні. Це рішення поглиблює дипломатичну прірву між Вашингтоном та його ключовими союзниками по НАТО, передає «УНІАН».

Деталі рішення та реакція Трампа

Адміністрація Трампа перейшла від погроз до конкретних кроків після публічної критики з боку німецького керівництва.

📉 Масштаби скорочення:

У п’ятницю Пентагон повідомив про виведення 5 000 військових протягом найближчих 6–12 місяців.

«Ми збираємося значно скоротити чисельність, і ми скорочуємо набагато більше, ніж на 5 тис. осіб», — заявив президент США перед посадкою на Air Force One.

Трамп не виключив, що подібні заходи можуть торкнутися Італії та Іспанії, звинувативши їх у недостатній підтримці операцій США.

Головним каталізатором розриву стали висловлювання канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який минулого тижня заявив, що США зазнають «приниження» з боку Ірану через відсутність чіткої стратегії у війні, яку США та Ізраїль розпочали в лютому 2026 року.

Реакція Білого дому: Трамп назвав слова Мерца «недоречними» та звинуватив канцлера у провальній внутрішній політиці (енергетика, міграція).

Трамп вимагає від Берліна більшого «розподілу тягаря» (burden sharing) та прямої участі у блокуванні Ормузької протоки. Оскільки Німеччина відмовилася використовувати свої бази як плацдарми для наступальних ударів по Ірану, Вашингтон розпочав перегляд своєї присутності.

Рішення Трампа викликало занепокоєння як у Європі, так і всередині США:

Республіканці: Голови комітетів зі збройних сил Сенату та Палати представників висловили «глибоку стурбованість», вважаючи, що це послаблює східний фланг НАТО перед обличчям російської агресії.

Німеччина: Міністр оборони Борис Пісторіус назвав крок «передбачуваним» і заявив, що Європа має брати на себе більше відповідальності.

Скорочення може зачепити авіабазу Рамштайн — ключовий хаб для операцій США на трьох континентах.

