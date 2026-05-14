Пентагон скасував розгортання бронетанкової бригади в Польщі

Міністерство війни США раптово скасувало плани щодо розміщення бронетанкової бригади на території Польщі. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Рішення Пентагону було оприлюднене невдовзі після офіційної заяви про виведення 5000 американських військовослужбовців із Німеччини. Цей крок пов’язують із позицією президента Дональда Трампа. Глава Білого дому висловив заперечення проти критики з боку німецького канцлера Фрідріха Мерца. Останній раніше засудив дії Вашингтона у межах військового конфлікту США з Іраном.

Дональд Трамп заявив журналістам, що процес скорочення військового контингенту в Європі лише розпочинається. Він пригрозив вивести американські підрозділи також із баз в Італії та Іспанії.

Раніше ЗМІ повідомляли про наміри адміністрації Трампа застосувати такий механізм як санкції проти європейських країн, що не підтримали США у протистоянні з Іраном.

Стратегія Пентагону та бригада «Блек Джек»

Офіційний Пентагон пояснює ці дії зміною довгострокової стратегії. Основною метою відомства є перекладення «основного тягаря конвенційної оборони на європейських союзників». США планують послідовно зменшувати свою військову роль на континенті.

Однак рішення щодо Польщі стало несподіванкою. Раніше Білий дім демонстрував дружні відносини з Варшавою. На початку травня Трамп особисто натякав на можливість передислокації частини військ із Німеччини саме до Польщі. Проте міністр війни Піт Геґсет прискорив процес скорочення.

За даними джерел, розгортання підрозділу, відомого як бригада «Блек Джек», було зупинено у критичний момент. Частина особового складу та військового обладнання вже перебувала в дорозі до місця призначення.

Реакція істеблішменту та союзників

Рішення Геґсета здивувало значну частину оборонного істеблішменту США. Міністр армії Ден Дрісколл та генерал армії Крістофер ЛаНеве, який виконує обов’язки керівника відомства, не згадували про це скасування під час свідчень у Комітеті Сенату з питань збройних сил у вівторок.

Речник Пентагону наразі офіційно відмовився коментувати ситуацію. Водночас високопосадовець НАТО на умовах анонімності заявив, що «альянс збереже потужну присутність на своєму східному фланзі».

Нагадаємо, польська влада раніше неодноразово підтверджувала готовність прийняти американських військових, яких виводять із Німеччини. Наразі Пентагон не надав детального плану щодо подальшої оборони європейського регіону в умовах цих скорочень.