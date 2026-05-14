Обстріл Києва 14 травня: загиблі, десятки поранених та зруйнована багатоповерхівка

У ніч та вранці четверга, 14 травня, росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район столиці, де внаслідок влучання та обвалу конструкцій житлового будинку загинули люди. Про наслідки російського злочину повідомили рятувальники ДСНС, мер Києва Віталій Кличко, голова Київської ОВА Тимур Ткаченко та Міністр внутрішніх справ України (МВС) Ігор Клименко.

Унаслідок атаки в столиці загинули щонайменше троє людей, десятки отримали поранення, а в одному з районів міста було повністю зруйновано під’їзд житлового будинку.

Перші повідомлення про наслідки атаки оприлюднив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, станом на 6:40 ранку було відомо про 16 постраждалих та одного загиблого.

📢 «Станом на 6:40 відомо, що внаслідок атаки постраждало 16 осіб. На жаль, одна людина загинула», – написав він. Очільник КМВА також закликав мешканців столиці не залишати укриття до завершення повітряної тривоги.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про повторну хвилю атаки. О 06:29 військові зафіксували нову групу російських ударних дронів, які прямували на Київ. Через кілька хвилин у столиці пролунали вибухи та було чути роботу сил протиповітряної оборони.

Також повідомлялося про кілька ракет, які рухалися у напрямку Києва. Близько 06:41 у місті пролунала серія потужних вибухів.

Станом на 7:30 кількість постраждалих у столиці зросла до 31 людини. Про це повідомили речник ДСНС Києва Павло Петров та міський голова Києва Віталій Кличко.

📢 «На 7:30 – 31 особа постраждала, серед них одна дитина, і одна людина загинула», – зазначив спікер.

За словами представників ДСНС, у Дарницькому районі обвалилася частина багатоповерхового житлового будинку. Було зруйновано 18 квартир.

Рятувальникам вдалося врятувати 27 людей, однак під завалами могли залишатися мешканці.

📢 «У стаціонарах лікарень перебувають 14 постраждалих, в тому числі – дитина», – повідомив Віталій Кличко.

Пізніше стало відомо, що з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла ще двох загиблих.

📢 «Станом на зараз вже троє загиблих в Києві», – повідомив Тимур Ткаченко.

За інформацією мера столиці, кількість постраждалих зросла до 40 людей, серед яких двоє дітей. Госпіталізували 31 людину, у тому числі одну дитину.

1 з 19

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що до ліквідації наслідків удару залучили понад 1500 рятувальників і поліцейських. Майже 600 із них працюють безпосередньо у Києві.

📢 «Саме столиця цієї ночі зазнала найбільшого удару. У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція», – зазначив глава МВС.

За його словами, є інформація про понад десятьох зниклих безвісти. До пошуку людей залучили шість кінологічних розрахунків.

☝️ На місці трагедії працюють психологи ДСНС та поліції. Також розгорнули мобільні пункти поліції, сервісних центрів МВС та Міграційної служби для допомоги постраждалим мешканцям.

У МВС уточнили, що громадяни можуть оперативно відновити документи, зокрема ID-картки, посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Для власників знищених автомобілів доступна безкоштовна процедура вибракування транспорту.

1 з 9

За даними ДСНС, під російський удар потрапили одразу кілька районів столиці.

У Дарницькому районі зафіксували пряме влучання у багатоповерховий житловий будинок, де обвалилися конструкції. Також уламки впали на територію автозаправної станції.

В Оболонському районі уламки пошкодили квартиру на 12 поверсі житлового будинку та влучили у 25-поверхову недобудову. Постраждали люди.

У Дніпровському районі виникли пожежі у житлових будинках, гаражах та автомобілях. Також зафіксували влучання БпЛА у п’ятиповерхівку.

У Солом’янському районі загорівся припаркований автомобіль, а у Голосіївському та Святошинському районах виявили уламки на відкритих територіях.

Окремо рятувальники повідомили про наслідки атаки на Київську область. Постраждали сім людей, серед них одна дитина.

Пошкодження та пожежі зафіксували в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.

У Бориспільському районі рятувальники евакуювали 30 мешканців із багатоповерхового будинку.

1 з 12

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі російські війська випустили по Україні понад 670 ударних дронів та 56 ракет різних типів.

📢 «Головна ціль цього удару – Київ. У місті є пошкодження на 20 локаціях. Це звичайні житлові будинки, школа, ветеринарна клініка, інша суто цивільна інфраструктура», – зазначив глава держави.

Зеленський також повідомив про удари по енергетичній інфраструктурі у Кременчуку та пошкодження портової й житлової забудови у Чорноморську.

На місці влучання у багатоповерхівку у Дарницькому районі Києва безперервно працюють рятувальники та кінологи ДСНС

🐕‍🦺Наразі кінологічні розрахунки обстежили понад 500 кв.м території. Чотирилапі помічники допомагають перевірити кожну ділянку, де техніка чи людина не завжди можуть впоратися.

Попри пил, шум та небезпеку, службові собаки крок за кроком проходять найскладніші зони, подаючи сигнал рятувальникам, щойно відчують бодай найменший натяк на життя. Роботи тривають. Кожна хвилина на рахунку🙏

1 з 7

☝️ Станом на день 14 травня пошуково-рятувальні роботи у Дарницькому районі Києва тривають. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей, які можуть залишатися під уламками зруйнованого будинку.