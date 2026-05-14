Масований обстріл України 14 травня: результати роботи ППО

У ніч на четвер, 14 травня, російські війська здійснили масований обстріл території України. Після атаки безпілотників 13 травня, під час якої було зафіксовано майже 800 БпЛА, ворог застосував комбіноване озброєння повітряного та наземного базування. Основним напрямком удару став Київ. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

За даними Радіотехнічних військ Повітряних сил, загалом було зафіксовано та здійснено супровід 731 засобу повітряного нападу. До складу ворожого арсеналу увійшли 56 ракет та 675 безпілотних літальних апаратів.

Склад ракетного озброєння:

3 аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал» (пуски з Липецької області);

18 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400 (райони пуску — Брянськ, Курськ);

35 крилатих ракет Х-101 (район пуску — Вологодська область).

Типи безпілотних апаратів: Усього зафіксовано 675 БпЛА. Серед них — дрони типу «Shahed», «Гербера», «Італмас», а також баражуючі боєприпаси «Бандероль» (2 одиниці) та дрони-імітатори «Пародія». Запуск здійснювався з Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Криму (Гвардійське, Чауда).

Результати роботи протиповітряної оборони

Відбиття нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи (МВГ) та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

Станом на 8:00 14 травня підрозділи ППО знищили або подавили 693 повітряні цілі. Серед ліквідованих засобів:

29 крилатих ракет Х-101;

12 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;

652 безпілотники різних типів.

Наслідки та поточна ситуація

Попри високу ефективність протидії, зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА. Загалом ураження відбулися на 24 локаціях. Окрім цього, падіння уламків збитих засобів повітряного нападу зафіксовано на 18 локаціях.

Уранці 14 травня російські війська вдруге за добу здійснили комбінований удар по Києву із застосуванням балістичного озброєння та дронів. Станом на ранок атака тривала: у повітряний простір України увійшли нові групи ударних безпілотників. Мешканцям рекомендували залишатися в укриттях до відбою тривоги.

⚠️ Нагадаємо

У ніч та вранці четверга, 14 травня, росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район столиці, де внаслідок влучання та обвалу конструкцій житлового будинку загинули люди.