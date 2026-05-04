США розпочали виведення бойової бригади із Німеччини

Рішення Білого дому про скорочення військової присутності в Європі перейшло у практичну фазу. Першою під удар потрапила легендарна бригада Stryker, що базується в одному з ключових військових хабів Німеччини.

За даними видання Bild від 4 травня 2026 року, американське командування офіційно дало старт процесу передислокації 5 тисяч військовослужбовців. Основним підрозділом, який залишить територію ФРН, стане бронетанкова бригада Stryker, дислокована у місті Вільзек (Баварія).

Поточна ситуація на базі:

Наразі у Вільзеку перебуває близько 10 000 військових .

. Після скорочення: Залишиться від 5 000 до 8 000 осіб. Повного закриття об’єкта наразі не планується, проте бойовий потенціал бази суттєво знизиться.

Загалом у Німеччині залишаються близько 35 000 американських солдатів (із 40 000, що перебували раніше), причому основний кулак зосереджений на полігоні Графенвер (16 000 осіб).

Для невеликого міста Вільзек, де проживає лише 6,5 тисячі німців, американська база є «містоутворюючим підприємством». Мер міста Торстен Гредлер назвав виведення військ катастрофічним ударом.

Чому це критично для регіону:

Інфраструктурний тупик: Нещодавно було завершено будівництво 49 будинків для американських сімей вартістю 20 млн євро . Ще 36 об’єктів перебувають на стадії зведення. Доля цих інвестицій тепер під питанням.

Споживчий ринок: Регіон Верхній Пфальц є одним із найменш розвинених у Баварії. Американські сім'ї (а це понад 30 000 осіб разом із цивільним персоналом) формують основний дохід місцевого бізнесу, сфери послуг та оренди нерухомості.

⚠️Трамп та «європейське доміно»

Це скорочення, яке має завершитися протягом 6–12 місяців, є лише частиною стратегії Дональда Трампа. Президент США раніше неодноразово натякав, що Німеччина «недостатньо платить за безпеку».

Трамп вже попередив, що аналогічні кроки можуть зачепити ще дві європейські країни (ймовірно, Італію та Іспанію), якщо союзники по НАТО не збільшать свої оборонні витрати або не підтримають позицію США у близькосхідному конфлікті.

ℹ️ Аналітична довідка: Виведення бригади Stryker — це не просто ротація, а втрата мобільного компонента ППО та піхоти, який був критично важливим для оперативного реагування на східному фланзі НАТО. Це рішення створює вакуум безпеки, який Німеччині доведеться заповнювати власними силами у стислі терміни.

👉 Також нагадаємо, що у неділю, 3 травня 2026 року, президент США Дональд Трамп заявив про плани радикального скорочення американської військової присутності в Європі. Під час спілкування з журналістами у Флориді він підкреслив, що кількість військових, які залишать Німеччину, буде значно більшою за 5 тисяч осіб, про які Пентагон оголосив напередодні.