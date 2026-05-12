Швеція дозволила екіпажу затриманого судна рф покинути країну

Швеція дозволила екіпажу затриманого суховантажа «Caffa» покинути територію країни. Про це повідомив шведський мовник SVT у понеділок, 11 травня. Судно залишається у порту Треллеборг до завершення суду.

Команда суховантажа змогла поїхати у понеділок увечері під наглядом прикордонної поліції. Екіпаж складався з 11 осіб. Десятеро з них є громадянами російської федерації.

📢 «Вантажне судно порожнє і ретельно перевірене співробітниками поліції. Затриманий раніше екіпаж, включно з капітаном, покине Швецію в понеділок увечері. Прикордонна поліція Південного регіону бере на себе відповідальність за них», — зазначив слідчий Ніклас Андерссон.

Поліція вже завершила всі необхідні слідчі дії на борту. Тепер відповідальність за переміщення моряків взяла на себе Прикордонна поліція Південного регіону.

Підозри у перевезенні українського зерна

Суховантаж Caffa йшов під прапором Гвінеї-Бісау з Касабланки до Санкт-Петербурга. Україна наклала санкції на це судно ще у листопаді 2025 року. Шведська прокуратура має серйозні підозри щодо його діяльності.

Основні претензії до судна Caffa:

Підозра у незаконному перевезенні вкраденого українського зерна.

Використання фальшивого прапора для маскування маршруту.

Порушення міжнародного морського права та правил безпеки.

Використання підроблених суднових документів.

Влада Швеції затримала суховантаж 6 березня 2026 року біля узбережжя Треллеборга. Згодом судно було заарештоване на офіційний запит іноземного уряду.

Наразі суховантаж перебуває під повним контролем шведської влади. Його подальшу долю визначить суд після розгляду всіх доказів щодо походження вантажів.