Розпочався візит міністра оборони Німеччини до України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з офіційним візитом до Києва у понеділок, 11 травня. Про це повідомив німецький телеканал n-tv. Поїздка не анонсувалася заздалегідь з міркувань безпеки.

Голова німецького Міноборони прибув до столиці України для проведення важливих переговорів. Головна мета зустрічі — розширення співпраці в оборонній сфері. Сторони планують обговорити нові формати технологічної взаємодії.

На початку поїздки Борис Пісторіус окреслив ключові напрямки роботи. У межах нових проєктів основна увага приділятиметься розробці озброєння. Йдеться про спільне створення новітніх безпілотних систем. Програма охоплюватиме дрони всіх дальностей дії.

Нова стратегія Бундесверу та загрози з боку рф

Цей візит відбувається на тлі важливих змін в оборонній політиці Німеччини. Нагадаємо, що 22 квітня Борис Пісторіус представив першу в історії Бундесверу військову стратегію.

Головні цілі нової стратегії Німеччини:

Перетворення німецької армії на найсильнішу військову потугу в Європі.

Зміцнення обороноздатності для стримування агресії.

Ефективна протидія загрозам, що походять з боку росії.

Спільна робота з Україною над дронами стане частиною цієї стратегії. Німеччина прагне не лише підтримати Київ, а й посилити власну технологічну базу. Співпраця у сфері безпілотних систем є критично важливою для сучасних умов ведення війни.

Німецький міністр наголосив, що такий діалог є необхідним для зміцнення безпеки всього континенту. Переговори у Києві триватимуть протягом дня.

