Розпочався візит міністра оборони Німеччини до України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з офіційним візитом до Києва у понеділок, 11 травня. Про це повідомив німецький телеканал n-tv. Поїздка не анонсувалася заздалегідь з міркувань безпеки.
Голова німецького Міноборони прибув до столиці України для проведення важливих переговорів. Головна мета зустрічі — розширення співпраці в оборонній сфері. Сторони планують обговорити нові формати технологічної взаємодії.
На початку поїздки Борис Пісторіус окреслив ключові напрямки роботи. У межах нових проєктів основна увага приділятиметься розробці озброєння. Йдеться про спільне створення новітніх безпілотних систем. Програма охоплюватиме дрони всіх дальностей дії.
Нова стратегія Бундесверу та загрози з боку рф
Цей візит відбувається на тлі важливих змін в оборонній політиці Німеччини. Нагадаємо, що 22 квітня Борис Пісторіус представив першу в історії Бундесверу військову стратегію.
Головні цілі нової стратегії Німеччини:
- Перетворення німецької армії на найсильнішу військову потугу в Європі.
- Зміцнення обороноздатності для стримування агресії.
- Ефективна протидія загрозам, що походять з боку росії.
Спільна робота з Україною над дронами стане частиною цієї стратегії. Німеччина прагне не лише підтримати Київ, а й посилити власну технологічну базу. Співпраця у сфері безпілотних систем є критично важливою для сучасних умов ведення війни.
Німецький міністр наголосив, що такий діалог є необхідним для зміцнення безпеки всього континенту. Переговори у Києві триватимуть протягом дня.
