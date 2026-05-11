ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Розпочався візит міністра оборони Німеччини до України

Денис Молотов
Розпочався візит міністра оборони Німеччини до України
Фото: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус / Київ, Україна / 11.05.2026

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з офіційним візитом до Києва у понеділок, 11 травня. Про це повідомив німецький телеканал n-tv. Поїздка не анонсувалася заздалегідь з міркувань безпеки.

Голова німецького Міноборони прибув до столиці України для проведення важливих переговорів. Головна мета зустрічі — розширення співпраці в оборонній сфері. Сторони планують обговорити нові формати технологічної взаємодії.

На початку поїздки Борис Пісторіус окреслив ключові напрямки роботи. У межах нових проєктів основна увага приділятиметься розробці озброєння. Йдеться про спільне створення новітніх безпілотних систем. Програма охоплюватиме дрони всіх дальностей дії.

Нова стратегія Бундесверу та загрози з боку рф

Цей візит відбувається на тлі важливих змін в оборонній політиці Німеччини. Нагадаємо, що 22 квітня Борис Пісторіус представив першу в історії Бундесверу військову стратегію.

Головні цілі нової стратегії Німеччини:

  • Перетворення німецької армії на найсильнішу військову потугу в Європі.
  • Зміцнення обороноздатності для стримування агресії.
  • Ефективна протидія загрозам, що походять з боку росії.

Спільна робота з Україною над дронами стане частиною цієї стратегії. Німеччина прагне не лише підтримати Київ, а й посилити власну технологічну базу. Співпраця у сфері безпілотних систем є критично важливою для сучасних умов ведення війни.

Німецький міністр наголосив, що такий діалог є необхідним для зміцнення безпеки всього континенту. Переговори у Києві триватимуть протягом дня.

👉 Також нагадаємо, що Рада Європейського Союзу ухвалила рішення щодо підписання угоди про створення спецтрибуналу, який розглядатиме злочин агресії росії проти України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Китай все ще постачає на дронові виробництва в Ірані та росії, попри санкції – WSJ

ПОДІЇ

«Заступнику міністра мвс лнр» загрожує 15 років тюрми

КРИМІНАЛ

Сіверськодонецька громада продовжує соціальну підтримку: нові виплати

ЛУГАНЩИНА

Правоохоронці провели 44 обшуки у посадовців ТЦК по всій Україні

ВАЖЛИВО

Фейк: Дружина міністра оборони Федорова придбала яхту за 26 мільйонів євро

СТОПФЕЙК

Лисичанська громада вшанувала пам’ять жертв Другої світової війни

ЛУГАНЩИНА

Нардепу Дубінському оголошено нову підозру

ВАЖЛИВО

Шмигаль зустрівся з прем’єром Фінляндії для обговорення відбудови енергосистеми

ВЛАДА

Фінляндія масштабує підтримку «чеської ініціативи» снарядів

ПОЛІТИКА

Олексій Харченко передав партію дронів 100-й бригаді ЗСУ

ЛУГАНЩИНА

Підтримка дітей Луганщини: творчі заходи та допомога сім’ям до Дня матері

ЛУГАНЩИНА

Фіаско в підземеллі: на Сумщині ліквідовано окупантів, що лазили в трубі

ВІЙНА

Стрілянина в Запоріжжі: військовослужбовець поранив підлітка та чоловіка

КРИМІНАЛ

Письмовий стіл для школяра: як вибрати ідеальний варіант для навчання та порядку

СУСПІЛЬСТВО

Переговорник від ЄС: в МЗС України відреагували на кандидатуру Шредера

ВЛАДА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип