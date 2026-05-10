Спалах хантавірусу на лайнері: евакуація пасажирів MV Hondius

У неділю, 10 травня, в Іспанії розпочалася масштабна операція з висадки пасажирів круїзного судна MV Hondius. На борту лайнера офіційно зафіксували спалах небезпечного хантавірусу. Сьогодні зранку корабель пришвартувався поблизу Тенерифе для проведення евакуаційних заходів. Про це повідомляє Reuters в неділю, 10 травня.

Представники іспанської системи охорони здоров’я вже піднялися на борт судна. Вони проводять фінальну перевірку стану людей та координують процес евакуації. Першими судно залишають громадяни Іспанії.

Процедура висадки передбачає суворий карантинний контроль. Пасажирів перевозять на берег невеликими групами за допомогою спеціальних човнів. Після цього людей доправляють автобусами до місцевого аеропорту.

Далі військовий літак перевезе іспанців до Мадрида. Влада наголошує, що під час подорожі вони не контактуватимуть з іншими особами. Це допоможе уникнути подальшого поширення інфекції.

Міжнародна координація евакуаційних рейсів

До процесу порятунку своїх громадян долучилася низка провідних держав світу. Спеціальні рейси до Іспанії вже направили Бельгія, Франція, Німеччина та Ірландія. Також у списку присутні США, Велика Британія та Нідерланди.

Після евакуації іспанців борт залишать мешканці Нідерландів, Німеччини, Бельгії та Греції. Наступними у черзі є громадяни Туреччини та Франції. Також висадки очікують піддані Великої Британії та громадяни США.

Останнім рейсом планують забрати пасажирів з Австралії та Нової Зеландії. Разом з ними судно залишать представники кількох азійських країн.

Статистика захворювання

Спалах хантавірусу на борту MV Hondius призвів до трагічних наслідків. Наразі підтверджено захворювання у восьми осіб. На жаль, троє інфікованих пасажирів померли від ускладнень хвороби.

Після завершення повної евакуації на лайнері залишиться частина персоналу. Близько 30 членів екіпажу забезпечуватимуть перехід судна до берегів Нідерландів. Там заплановано проведення повної дезінфекції всіх приміщень корабля. Тільки після цього судно зможе повернутися до експлуатації.

