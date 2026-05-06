росія порушила режим тиші, ініційований Україною – МЗС

Денис Молотов
Фото: наслідки російських атак на Сумщину / ДСНС України / 06.05.2026

росія не дотрималася режиму припинення вогню, який Україна ініціювала з 00:00 6 травня. Протягом ночі та ранку російські війська масовано атакували українські міста, зокрема Харків і Запоріжжя. Про це написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга в соцмережі X (колишній Twitter) у середу, 6 травня.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що російські атаки з використанням 108 безпілотників та 3 ракет тривали всю ніч і продовжилися вранці. Удари зафіксовані, зокрема, по Харкову та Запоріжжю.

📢 «москва знову проігнорувала реалістичний та справедливий заклик до припинення бойових дій, підтриманий іншими державами та міжнародними організаціями. Це показує, що росія відкидає мир, а її фальшиві заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. путіна цікавлять лише військові паради, а не людські життя», — наголосив Сибіга.

Міністр підкреслив, що така позиція кремля вимагає жорсткішої реакції міжнародної спільноти — нових санкцій, посиленої ізоляції Росії та збільшення всебічної підтримки України.

📌Нагадаємо

4 травня росія в односторонньому порядку заявила про «перемир’я» на 8–9 травня, ймовірно, прагнучи провести військовий парад у москві без перешкод.

У відповідь того ж дня шостий президент України В.О. Зеленський оголосив про запровадження режиму тиші з 00:00 ночі з 5 на 6 травня. Він застеріг, що Україна дасть дзеркальну відповідь у разі порушення. Попри це, росія вже з перших годин порушила домовленість, продовживши масовані атаки.

Середа, 6 травня 2026 року, розпочалася для Сумщини з чергового акту терору. Попри ініційований Україною режим припинення вогню, російські війська завдали масованого удару дронами по обласному центру. Окупанти прицільно атакували цивільний транспорт у передмісті.

