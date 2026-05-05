Масований удар 5 травня: ППО нейтралізувала 149 дронів

У ніч проти вівторка Україна пережила чергову повітряну атаку. Повітряні сили ЗСУ звітували про знешкодження рекордної кількості безпілотників та балістичної ракети, водночас фіксуючи наслідки «прильотів» у кількох регіонах. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України в Telegram у вівторок, 5 травня.

💥 Склад ворожого повітряного нападу: від «Шахедів» до «Пародій»

З вечора 4 травня російська армія застосувала широкий спектр засобів ураження, намагаючись перевантажити українське небо. За даними командування Повітряних сил, ворог випустив:

запуски здійснювалися з Брянської, Воронезької та Ростовської областей. 164 ударні БпЛА: серед них як звичні «Shahed» (зокрема їхні реактивні версії), так і нові типи дронів — «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори «Пародія», що використовуються для виснаження ресурсів ППО.

Географія пусків охопила вісім напрямків, включаючи територію рф та тимчасово окупований Крим.

✅ Результати відбиття атаки

Станом на 09:00 5 травня 2026 року Силам оборони вдалося нейтралізувати переважну більшість цілей завдяки злагодженій роботі авіації, зенітно-ракетних військ та мобільних вогневих груп (МВГ).

Статистика збиття:

(знищено або придушено засобами РЕБ). 1 балістична ракета «Іскандер-М» .

. 2 ракети не досягли своїх цілей через технічні несправності або вплив радіоелектронної боротьби.

Влучання та наслідки: 24 локації під ударом

Попри високий відсоток перехоплення, частина ворожого озброєння завдала шкоди інфраструктурі та цивільному населенню. Загалом зафіксовано інциденти на 24 локаціях:

Падіння уламків: У 10 локаціях зафіксовано руйнування через падіння фрагментів збитих апаратів.

Регіональні наслідки:

Чернігів: У вівторок, 5 травня 2026 року, російський безпілотник атакував центральну частину міста.

Нова тактика рф?

Використання дронів-імітаторів типу «Пародія» разом із реактивними «Шахедами» свідчить про намагання росіян максимально заплутати мобільні вогневі групи та змусити ППО витрачати дорогі ракети на хибні цілі. Станом на обід вівторка повітряна загроза зберігається, оскільки окремі групи БпЛА все ще перебувають у повітряному просторі країни.