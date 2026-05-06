Денис Молотов
Громади Сіверськодонецького району опрацювали понад 47 тисяч заяв про знищене житло
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Irta-fax / 06.05.2026

На Луганщині триває масштабна робота з фіксації злочинів рф проти майна громадян. Станом на травень 2026 року мешканці області подали понад 56 тисяч повідомлень про руйнування, більша частина яких стосується найбільш постраждалого — Сіверськодонецького району. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в середу, 6 травня.

Попри те, що активна фаза боїв за великі міста району відбулася раніше, потік повідомлень від громадян не припиняється:

  • Загальна кількість звернень: Луганці подали 56 631 інформаційне повідомлення (ІП) про пошкоджене/знищене нерухоме майно.
  • Квітнева активність: Лише за останній місяць надійшло 320 нових заяв.
  • Результати обробки: Військові адміністрації вже опрацювали 51 145 повідомлень (з них 256 — протягом квітня).
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 06.05.2026

Лідери за обсягами руйнувань: статистика по громадах

Левова частка всіх опрацьованих заяв — 47 474 — припадає на громади Сіверськодонецького району. Розподіл за територіями виглядає так:

Громада Кількість опрацьованих повідомлень
Сіверськодонецька 18 543
Попаснянська 9 012
Лисичанська 7 838
Рубіжанська 7 388
Гірська 2 977
Кремінська 1 716

 

Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 06.05.2026

Наповнення Державного реєстру (РПЗМ)

Важливим етапом є верифікація даних та їх внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого внаслідок агресії рф.

  • Прив’язка до об’єктів: 38 056 повідомлень уже успішно синхронізовані з об’єктами Реєстру.
  • Відмови: 13 089 ІП визнані такими, що не підлягають обробці (через дублювання або помилки в даних).

Наразі до Реєстру внесено 40 718 об’єктів нерухомості Луганщини, серед яких:

  • 27 526 квартир та приміщень;
  • 13 094 житлові будинки;
  • 98 споруд іншого призначення.
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 06.05.2026

👉 Також нагадаємо, що Сіверськодонецька міська військова адміністрація в межах проєкту «Пліч-о-пліч» розвиває сучасний підхід до збереження ідентичності громади в релокації. Громада реалізує медичні, освітні та інфраструктурні проєкти з партнерами на Київщині та Закарпатті, готуючи ґрунт для майбутнього відновлення.

