Громади Сіверськодонецького району опрацювали понад 47 тисяч заяв про знищене житло

На Луганщині триває масштабна робота з фіксації злочинів рф проти майна громадян. Станом на травень 2026 року мешканці області подали понад 56 тисяч повідомлень про руйнування, більша частина яких стосується найбільш постраждалого — Сіверськодонецького району. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в середу, 6 травня.

Попри те, що активна фаза боїв за великі міста району відбулася раніше, потік повідомлень від громадян не припиняється:

Загальна кількість звернень: Луганці подали 56 631 інформаційне повідомлення (ІП) про пошкоджене/знищене нерухоме майно.

Квітнева активність: Лише за останній місяць надійшло 320 нових заяв.

Результати обробки: Військові адміністрації вже опрацювали 51 145 повідомлень (з них 256 — протягом квітня).

Лідери за обсягами руйнувань: статистика по громадах

Левова частка всіх опрацьованих заяв — 47 474 — припадає на громади Сіверськодонецького району. Розподіл за територіями виглядає так:

Громада Кількість опрацьованих повідомлень Сіверськодонецька 18 543 Попаснянська 9 012 Лисичанська 7 838 Рубіжанська 7 388 Гірська 2 977 Кремінська 1 716

Наповнення Державного реєстру (РПЗМ)

Важливим етапом є верифікація даних та їх внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого внаслідок агресії рф.

Прив’язка до об’єктів: 38 056 повідомлень уже успішно синхронізовані з об’єктами Реєстру.

Відмови: 13 089 ІП визнані такими, що не підлягають обробці (через дублювання або помилки в даних).

Наразі до Реєстру внесено 40 718 об’єктів нерухомості Луганщини, серед яких:

27 526 квартир та приміщень;

квартир та приміщень; 13 094 житлові будинки;

житлові будинки; 98 споруд іншого призначення.

