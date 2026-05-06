Громади Сіверськодонецького району опрацювали понад 47 тисяч заяв про знищене житло

На Луганщині триває масштабна робота з фіксації злочинів рф проти майна громадян. Станом на травень 2026 року мешканці області подали понад 56 тисяч повідомлень про руйнування, більша частина яких стосується найбільш постраждалого — Сіверськодонецького району. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в середу, 6 травня.
Попри те, що активна фаза боїв за великі міста району відбулася раніше, потік повідомлень від громадян не припиняється:
- Загальна кількість звернень: Луганці подали 56 631 інформаційне повідомлення (ІП) про пошкоджене/знищене нерухоме майно.
- Квітнева активність: Лише за останній місяць надійшло 320 нових заяв.
- Результати обробки: Військові адміністрації вже опрацювали 51 145 повідомлень (з них 256 — протягом квітня).
Лідери за обсягами руйнувань: статистика по громадах
Левова частка всіх опрацьованих заяв — 47 474 — припадає на громади Сіверськодонецького району. Розподіл за територіями виглядає так:
|Громада
|Кількість опрацьованих повідомлень
|Сіверськодонецька
|18 543
|Попаснянська
|9 012
|Лисичанська
|7 838
|Рубіжанська
|7 388
|Гірська
|2 977
|Кремінська
|1 716
Наповнення Державного реєстру (РПЗМ)
Важливим етапом є верифікація даних та їх внесення до Державного реєстру майна, пошкодженого внаслідок агресії рф.
- Прив’язка до об’єктів: 38 056 повідомлень уже успішно синхронізовані з об’єктами Реєстру.
- Відмови: 13 089 ІП визнані такими, що не підлягають обробці (через дублювання або помилки в даних).
Наразі до Реєстру внесено 40 718 об’єктів нерухомості Луганщини, серед яких:
- 27 526 квартир та приміщень;
- 13 094 житлові будинки;
- 98 споруд іншого призначення.
