На росії оштрафували та посилили блокування Telegram

Денис Молотов
На росії оштрафували та посилили блокування Telegram
Блокування Telegram почали фіксувати користувачі на росії. Месенджер практично перестав працювати з російських IP-адрес без використання VPN. Про це повідомляють російські медіа в Telegram та користувачі соцмереж.

За їхніми словами, медіафайли та навіть звичайні текстові повідомлення завантажуються значно довше, ніж зазвичай. Технічні збої спостерігаються як під час відправлення повідомлень, так і під час їх отримання.

Техноексперт Владислав Войтенко заявив, що за останню добу робота месенджера через домашніх інтернет-провайдерів фактично припинилася.

📢 «Остання доба Telegram із домашніх провайдерів фактично не працює, якщо ми говоримо про підключення з російських IP-адрес. Повідомлення не надсилаються, статус оновлення може змінюватися на статус з’єднання. При цьому, як правило, щоби все підвантажити, потрібно чекати кілька хвилин. Про роботу Telegram через мобільний інтернет можна забути. Якщо в якомусь місті активні лише сайти з білого списку, більшість VPN-сервісів не допоможуть зайти в Telegram», – заявив він.

За словами експерта, у деяких регіонах росії користувачі можуть отримати доступ до месенджера лише через VPN, однак навіть це не завжди гарантує стабільну роботу сервісу.

☝️ У мережі також повідомляють, що під час спроби підключення статус у додатку може змінюватися на «з’єднання» і залишатися таким тривалий час.

До того ж російські пропагандистські медіа повідомили, що на росії Telegram було оштрафовано на 35 млн рублів за невидалення «забороненої на росії» інформації.

📌 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновник Telegram Павло Дуров втратив значну частину своїх статків через падіння вартості компанії. За даними медіа, Telegram стикається з обмеженнями на кількох ключових ринках, зокрема на росії та Ірані.

💥 Також було повідомлено, що завод “Кремній Ел” у російському Брянську зазнав потужного критичного удару, про що спочатку повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах у вівторок, 10 березня.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

росіяни вдарили КАБами по Слов’янську: є загиблі та поранені

ВАЖЛИВО

Національний кешбек отримає додаткове фінансування з держбюджету

ВЛАДА

До суду скерували справи двох «депутатів» псевдопарламенту «лнр»

КРИМІНАЛ

У Херсоні російський дрон влучив у мікроавтобус, поранено чоловіка

ВІЙНА

Красноріченська громада виділила 160 тис. грн допомоги військовим

ЛУГАНЩИНА

Окупанти випустили понад 6000 дронів та здійснили 120 атак за добу – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

росіяни скинули 212 авіабомб та застосували майже 4000 дронів – Генштаб

ВІЙНА

Чехія виступила проти участі росії у Венеціанському бієнале

ПОДІЇ

Україна та Румунія домовилися про співпрацю в енергетиці й обороні

ВАЖЛИВО

Трамп назвав Зеленського останньою людиною, від якої США потрібна допомога

ПОЛІТИКА

У Ормузькій протоці уражено вантажне судно, екіпаж евакуювався

ПОДІЇ

Румунія схвалила розміщення військ США на своїх базах

ПОЛІТИКА

Повідомлено про нові знеструмлення у чотирьох областях

ВАЖЛИВО

МЕА готує масштабний продаж нафти зі стратегічних запасів

ВАЖЛИВО

Що таке фашизм: історія ідеології, її ознаки та сучасні політичні суперечки

ЕКСКЛЮЗИВ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

