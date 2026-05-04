Фінляндія виділяє $300 млн на оборону України

Денис Молотов
Фото: зустріч Зеленського з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо / 03.05.2026

У неділю, 3 травня 2026 року, шостий президент України В.О. Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Головним підсумком переговорів стало оголошення про виділення нового пакета оборонної підтримки на суму $300 млн. Основний пріоритет допомоги — зміцнення українського неба на тлі постійних атак ворога.

Новий фінансовий транш буде спрямований на найбільш критичні потреби Збройних Сил України. Володимир Зеленський підкреслив, що левова частка пакета піде на засоби протиповітряної оборони.

📢 «Ми обговорили пріоритетні напрями нашого захисту – передусім у ППО, які можна посилити за допомогою цього пакета», – зазначив глава держави.

  • Бронетехніка та спорядження: Ця підтримка доповнює нещодавно анонсований 32-й пакет допомоги від Фінляндії, який включає значну кількість військової техніки.
Drone Deal: Новий етап партнерства

Однією з ключових ініціатив зустрічі стала пропозиція Зеленського підписати двосторонню угоду у форматі Drone Deal.

  • Україна пропонує Фінляндії глибоку інтеграцію у сфері безпілотних систем.
  • Передбачається обмін бойовим досвідом та технічною експертизою.
  • Мета — спільне виробництво та вдосконалення дронів, які вже довели свою ефективність на полі бою.

📢 «Україна готова ділитися експертизою та посилювати тих, хто посилює нас від самого початку повномасштабного вторгнення», — запевнив Зеленський.

Окрім військових питань, лідери обговорили шлях України до Європейського Союзу. Петтері Орпо підтвердив незмінну підтримку Гельсінкі в питанні української євроінтеграції та допомогу в адаптації законодавства до стандартів ЄС.

