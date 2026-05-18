Ядерні навчання стартували в Білорусі – ЗМІ

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У понеділок, 18 травня, у Білорусі розпочалися спеціальні військові маневри. У країні стартували навчання військових частин із бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення. Про це офіційно повідомило Міністерство оборони Білорусі, передають місцеві засоби масової інформації.

Представники оборонного відомства країни окреслили завдання цих тренувань. У відомстві заявили, що маневри проводяться «з метою підвищення готовності збройних сил до застосування сучасних засобів ураження, зокрема спеціальних боєприпасів».

До виконання завдань залучили кілька родів військ. У тренуваннях беруть участь:

  • ракетні війська;
  • військова авіація.

Під час маневрів запланована активна координація дій із зовнішніми партнерами. «У взаємодії з російською стороною» білоруські військові планують відпрацювати питання доставки ядерних боєприпасів. Також відпрацьовуватимуть процес підготовки цих засобів до безпосереднього застосування.

Особливості та географія тренувань

Військове керівництво республіки визначило головні акценти для залучених підрозділів. Заходи охоплять значну територію.

📢 «Головною особливістю цього заходу буде перевірка готовності до виконання завдань бойового застосування з непідготовлених районів на всій території Республіки Білорусь. Основний акцент буде зроблено на відпрацювання питань прихованості, переміщення на значні відстані, проведення розрахунків для застосування сил і засобів», – додали у повідомленні білоруського відомства.

Представники міністерства також прокоментували міжнародний аспект цих тренувань. Вони зазначили, що тренування є плановим заходом підготовки в межах Союзної держави. За твердженням білоруської сторони, ці дії не спрямовані проти третіх країн. Вони нібито не несуть безпосередніх загроз для безпеки у регіоні.

Попередні заяви та реакція України

Ці заходи відбуваються на тлі попередніх заяв керівництва країни. Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив про підготовку Збройних сил країни до війни. Водночас він наголосив, що Мінськ виступає категорично проти ведення будь-яких бойових дій.

У відповідь на ці процеси відреагувало керівництво України. Згодом Зеленський доручив Силам оборони підготувати чіткий план реагування на можливі загрози з боку Білорусі.

