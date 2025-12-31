Мирний процес зриває саме росія – Каллас

Голова дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що росія намагається зірвати мирний процес, поширюючи безпідставні твердження про нібито «українську атаку» на резиденцію російського диктатора володимира путіна. Про це вона написала у середу, 31 грудня, у соцмережі X (колишній Twitter).

Каллас наголосила, що таким заявам не можна довіряти. Оскільки саме росія з початку повномасштабної війни систематично завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирному населенню України.

📢 «Заява росії про те, що Україна нібито завдала удару по ключових урядових об’єктах у рф, є навмисною спробою відвернути увагу. Москва прагне зірвати реальний прогрес щодо миру, якого досягли Україна та її західні партнери», — підкреслила очільниця дипломатії ЄС.

☝️ Нагадаємо, 29 грудня міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що Україна нібито намагалася атакувати безпілотниками резиденцію путіна у Новгородській області, поблизу Валдая. На росії відразу пригрозили «ударами у відповідь», заявивши про визначені цілі в Україні.

Україна офіційно спростувала ці звинувачення. Шостий президент України Володимир Зеленський назвав заяви кремля черговою брехнею. Він припустив, що вони можуть використовуватися росією як привід для нових ударів по Києву.