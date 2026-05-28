Рада ЄС виділила Україні майже 2,8 млрд євро
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Рада Європейського Союзу офіційно затвердила рішення про надання Україні чергового фінансового траншу. Країна отримає майже 2,8 мільярда євро фінансової підтримки від європейських партнерів. Про це офіційно повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Телеграм-каналі у четвер, 28 травня.

Нове фінансування виділяється за результатами успішного виконання українською стороною взятих на себе зобов’язань. Профільні європейські інституції зафіксували досягнення необхідних індикаторів.

📢 «Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про виділення Україні майже 2,8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Єврокомісія позитивно оцінила виконання Плану України за четвертий квартал 2025 року», – написала вона.

Прогрес у виконанні Плану України та роль парламенту
Фото: Офіційний канал новин і важливих повідомлень від Премʼєр-міністерки / 28.05.2026

Очільниця уряду Юлія Свириденко висловила офіційну подяку народним депутатам Верховної Ради за своєчасну підтримку важливих законодавчих рішень та ефективну спільну роботу.

Загальні показники реалізації структурних реформ станом на кінець травня 2026 року виглядають так:

  • Українська сторона вже повністю виконала 86 конкретних кроків, передбачених Планом України;
  • Ще 65 індикаторів та реформ наразі перебувають на різних стадіях безпосередньої реалізації.

Успішне проходження цих етапів дозволяє забезпечити стабільне та прогнозоване залучення іноземного капіталу для підтримки економіки під час війни.

Загальні обсяги фінансування програми Ukraine Facility

Варто нагадати, що цей фінансовий інструмент є довгостроковою програмою підтримки української держави. У межах програми Ukraine Facility з моменту початку роботи цього інструменту, який стартував у 2024 році, Україна вже сумарно отримала 26,8 мільярда євро. При цьому загальний бюджет зазначеної програми, розрахованої на 2024–2027 роки, становить 50 мільярдів євро.

Ілюстративне фото / Irta-fax / 28.05.2026

Нинішнє рішення європейських партнерів у Брюсселі збіглося у часі із важливими подіями в українському парламенті. Раніше у четвер стало відомо, що Верховна Рада оперативно ухвалила закон про ратифікацію окремої великої угоди. Цей документ стосується отримання додаткової макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро протягом 2026–2027 років.

