МАГАТЕ повідомило про повне знеструмлення Запорізької АЕС

Тимчасово окупована українська атомна станція знову опинилася на межі техногенної катастрофи через проблеми з енергетичною інфраструктурою. В ніч на п’ятницю, 29 травня, ядерний об’єкт на деякий час повністю втратив зв’язок із зовнішніми лініями електропостачання. Запорізька АЕС була змушена перейти на автономний режим роботи. Про цю надзвичайну подію офіційно повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у п’ятницю, 29 травня.

Міжнародні спостерігачі зафіксували чергове критичне порушення стабільного живлення об’єкта, що безпосередньо впливає на роботу систем охолодження ядерних реакторів.

📢 «Уже вшістнадцяте за час військового конфлікту Запорізька АЕС уночі тимчасово втратила всі зовнішні джерела електропостачання. Під час знеструмлення, що тривало одну годину, почали працювати аварійні дизель-генератори для забезпечення живлення критично важливих систем безпеки, після чого станцію знову було підключено до її єдиної вцілілої лінії електропередачі», – йдеться у повідомленні.

Як офіційно зазначили представники МАГАТЕ, точна інженерна чи військова причина цього нічного знеструмлення наразі залишається повністю невідомою.

Погіршення безпекової ситуації на атомному об’єкті

Нинішній інцидент із припиненням подачі струму відбувся на тлі загального загострення ситуації навколо промислового майданчика станції. Останні дні характеризувалися нестабільною роботою технічних систем.

За даними міжнародних експертів, на ЗАЕС фіксувалися такі негативні фактори:

Цього тижня на Запорізькій АЕС стався тривалий та серйозний збій зв’язку;

Технічні проблеми виникли на тлі регулярних повідомлень про суттєве посилення військової активності безпосередньо поблизу периметра станції;

Було зафіксовано додаткові пошкодження критичної вимірювальної інфраструктури.

Перед цим інцидентом моніторингова місія МАГАТЕ офіційно виявила на майданчику ЗАЕС чіткі пошкодження спеціального обладнання, яке призначене для проведення метеорологічного моніторингу.

👉 Також нагадаємо, що Запорізька АЕС залишається залежною від єдиної зовнішньої лінії електропередачі, а МАГАТЕ веде переговори про припинення вогню для ремонту.