Денис Молотов
Атака на Полтавський район: є руйнування та поранені
Фото ілюстративне: ліквідація наслідків попередніх російських атак / ДСНС Полтавської області.

Окупаційні російські війська продовжують масовано атакувати центральні регіони України, використовуючи для ударів по цивільній інфраструктурі різноманітні модифікації безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Так російські воєнні злочинці здійснили дронову атаку на Полтавський район увечері, 29 травня. Внаслідок масованого нальоту баражуючих боєприпасів зафіксовані суттєві пошкодження майна, а також постраждали місцеві мешканці. Про це офіційно повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Дяківнич у своєму Telegram-каналі.

За наявною інформацією, на кількох різних локаціях району протягом усього вечора фіксувалося падіння уламків збитих засобів ППО та безпосередні влучання ворожих дронів.

📢 «Пошкоджено приватні будинки, будівлю амбулаторії, господарчі будівлі, авто та лінії електропередач. Пожежі, які виникли через атаку, оперативно ліквідували підрозділи ДСНС», – сказано в повідомленні очільника ОВА.

За словами Віталія Дяківнича, на нинішній момент офіційно відомо про двох травмованих цивільних осіб. Бригади швидкої медичної допомоги оперативно прибули на виклики та надали постраждалим полтавцям усе необхідне лікування.

Нова загроза: дистанційне мінування з «Шахедів»

Окрему увагу під час аналізу цієї повітряної атаки рятувальники приділили технічним особливостям ворожого озброєння. Спеціалісти Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) оприлюднили попередження про те, що окупанти почали застосовувати практику дистанційного мінування Полтавщини безпосередньо з «Шахедів».

Технічні деталі нової загрози від ДСНС:

  • Перед безпосереднім влучанням у ціль або під час прольоту маршрутом ударні дрони можуть скидати касетні або протипіхотні міни безпосередньо на місцевість;
  • Один спеціально переобладнаний російський БпЛА типу «Шахед» здатний нести на собі до 8 таких вибухових пристроїв;
  • Міни можуть мати датчики руху або самоліквідатори, що становить смертельну небезпеку для цивільних громадян.
Документування злочину рф та звернення Нацполіції

Про наслідки вечірніх та нічних ударів також офіційно повідомив Департамент комунікації Національної поліції України. Наразі на місцях руйнувань у Полтавському районі розгорнуто мобільні пункти фіксації воєнних злочинів.

Слідчі поліції та Головного управління СБУ під процесуальним керівництвом органів прокуратури збирають уламки та документують наслідки ворожої атаки 29 травня.

🔹 Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини, зазначив: «Слідчі поліції та УСБУ під процесуальним керівництвом прокуратури фіксують докази чергового воєнного злочину рф. Зібрані матеріали стануть частиною доказової бази у міжнародних судах».

У зв’язку з високою ймовірністю мінування території уламками, правоохоронці звернулися до населення із терміновим закликом.

📢 Шановні громадяни! Закликаємо бути максимально обережними: у разі виявлення уламків дронів чи інших підозрілих предметів — у жодному разі не наближатися до них і не брати до рук, а негайно повідомляти поліцію (102), ДСНС (101) або зателефонувати на єдиний номер для виклику екстрених служб (112).

Варто нагадати, що удари стали продовженням системних атак на регіон. 22 травня війська російської федерації атакували ударними безпілотниками одне з промислових підприємств у Миргородському районі Полтавської області, де також було зафіксовано значні матеріальні збитки.

👉 Також нагадаємо, що російські агресори вдруге за ранок вдарили по Запоріжжю. Внаслідок повторної атаки одна людина загинула і ще двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

