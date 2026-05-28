Рада ухвалила закон про ратифікацію угоди з ЄС щодо кредиту на 90 млрд євро

Верховна Рада України офіційно ухвалила закон про ратифікацію міжнародної угоди щодо отримання масштабної макрофінансової допомоги. Країна отримає 90 мільярдів євро в рамках спеціальної позики від Європейського Союзу. Ці фінансові ресурси призначені для підтримки України протягом 2026–2027 років.

✅ Відповідний проєкт закону за реєстраційним номером №0376 підтримали 298 народних депутатів. Голосування відбулося під час сесійного засідання парламенту у четвер, 28 травня.

Народні обранці розглянули та затвердили документ у рекордно короткі терміни після його офіційного подання.

Як розподіляться мільярдні кошти: деталі від Мінфіну

Офіційні параметри та розподіл фінансування під час виступу у стінах Верховної Ради розкрив керівник фінансового відомства. Гроші розплановані на два найближчі роки.

📢 «Угода передбачає правову рамку для отримання 90 млрд євро. Розподіл коштів передбачатиме: 60 млрд на посилення оборонно-промислового потенціалу України, 30 млрд – бюджетна підтримка», – заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу в Раді.

Урядовець також окремо уточнив, яку саме суму та на які конкретно потреби країна зможе використати вже протягом поточного року. Згідно з планом, цьогоріч Україна отримає 28,3 мільярда євро на закупівлю різного озброєння. Ще 16,7 мільярда євро надійдуть безпосередньо на забезпечення поточної макрофінансової підтримки.

Окрему увагу міністр фінансів приділив механізму повернення цих фінансових зобов’язань перед європейськими партнерами.

📢 «Україна буде виплачувати цю позику у разі лише, якщо росія виплатить репарації. І за рахунок цих репарацій буде здійснюватися відшкодування позики», – повідомив міністр.+

Реакція Зеленського на рішення парламенту

На результативне та швидке голосування в українському парламенті одразу ж відреагував глава держави, який зранку і виступив ініціатором цього законопроєкту.

Шостий президент України опублікував офіційне звернення на своєму каналі в месенджері Телеграм.

📢 «Вдячний усім парламентарям, які так оперативно ратифікували угоду з Євросоюзом про підтримку обсягом 90 мільярдів євро для України на два роки. Ці кошти посилять нашу стійкість і допоможуть захищати життя наших людей, відновлювати зруйноване після російських ударів та обороняти нашу незалежність», – написав він у Телеграм.

За словами шостого глави держави, сьогоднішнє ухвалення документа є «одним з найбільш важливих голосувань, яке демонструє конструктивність нашої спільної роботи й готовність чути одне одного».

📢 «Єдність в Україні це те, що завжди працює на Україну. Вдячний і нашим європейським партнерам за готовність бути з Україною та дієво допомагати нашому захисту, нашій дипломатії та нашому відновленню. Україна на повну силу захищає Європу, і повноцінна підтримка України обов’язково посилить і всю Європу», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні раніше Зеленський особисто вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди з ЄС щодо кредиту на 90 мільярдів євро.

Як відомо, Європейський Союз остаточно схвалив цей великий кредит для України ще 23 квітня. Усі виплати за цим фінансовим зобов’язанням покриватиме внутрішній бюджет ЄС. Саму ж позику можна буде остаточно погасити лише після того, як росія виплатить репарації Україні.