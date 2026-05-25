Кремінська громада виділила кошти на матеріальну допомогу для мешканців

Релоковані органи місцевого самоврядування сходу України продовжують активно розвивати внутрішні програми соціальної підтримки для своїх громадян, які змушені були залишити рідні домівки через бойові дії та окупацію.

У Кремінській міській територіальній громаді Луганської області успішно реалізували черговий етап фінансової підтримки, в межах якого грошові виплати надали ще 56 місцевим жителям із числа внутрішньо переміщених осіб.

Загальний обсяг фінансування, виділений із місцевого бюджету на цю гуманітарну ініціативу, склав 967 000 гривень. Про це у понеділок, 25 травня 2026 року, повідомила пресслужба Луганської ОВА.

📊 Розподіл коштів

Цільові кошти розподілено за кількома пріоритетними медичними та соціальними напрямами для забезпечення базових потреб найбільш вразливих категорій населення.

Найбільшу частину загального бюджету спрямували безпосередньо на охорону здоров’я та компенсацію витрат на медичне обслуговування евакуйованих громадян. Зокрема, на проходження планового або екстреного лікування влада виділила 400 000 гривень , які розподілили між 20 заявниками .

, які розподілили між . Окреме фінансування у розмірі 305 000 гривень надали 9 мешканцям громади , які потребували оперативного втручання та подальшого післяопераційного супроводу.

надали , які потребували оперативного втручання та подальшого післяопераційного супроводу. Крім того, цільову безповоротну фінансову допомогу в обсязі 35 000 гривень нарахували одному жителю громади для лікування тяжкого онкологічного захворювання.

Подібні програми дозволяють суттєво знизити фінансове навантаження на родини переселенців, які змушені купувати дороговартісні медикаменти.

✅ Підтримка сімей з дітьми: оздоровлення, реабілітація та відпочинок

Іншим важливим вектором роботи Кремінської міської військової адміністрації став захист материнства, дитинства та підтримка молоді у релокації. Для фінансового забезпечення сімей з дітьми, які потребують оздоровлення, медичної реабілітації чи літнього відпочинку, спрямовано 152 000 гривень. Це дозволило покрити нагальні потреби 13 родин.

Також бюджетні кошти виділили як одноразову матеріальну допомогу для двох студентів, які здобувають вищу освіту — їм сумарно виплатили 10 000 гривень для підтримки під час навчання.

Окрему увагу посадовці приділили старшому поколінню, нарахувавши 65 000 гривень для 11 громадян похилого віку, які опинилися у скрутному матеріальному становищі.

☎️ Для отримання детальних індивідуальних консультацій щодо порядку подання нових заяв, переліку обов’язкових документів та верифікації виплат громадяни можуть звернутися за єдиним номером телефону профільної гарячої лінії

066-757-36-92.

Розподіл бюджетних ресурсів здійснюється на постійній основі за результатами розгляду звернень спеціалізованою комісією з питань соціального захисту населення, що дозволяє готувати надійне підґрунтя для збереження стабільності та згуртованості переміщеної спільноти Луганщини.

