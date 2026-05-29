У Броварах пройшов психологічний тренінг для ВПО з Луганщини

Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 29.05.2026

У місті Бровари Київської області відбувся спеціальний інформаційно-просвітницький захід для внутрішньо переміщених осіб з Луганщини. Зустріч організували на базі місцевого Координаційного центру, який функціонує при Сватівській міській військовій адміністрації. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у п’ятницю, 29 травня.

Практичний тренінг отримав тематичну назву «Сила мого імені: особиста ідентифікація як показник ментальної стійкості». Цей захід пройшов безпосередньо в межах загальнонаціонального Місячника обізнаності про ментальне здоров’я.

Дана ініціатива стала офіційною частиною масштабної Всеукраїнської комунікаційної хвилі «Ти як? Дізнавайся. Піклуйся. Звертайся». Цей проєкт тривалий час успішно впроваджується в усіх регіонах країни за безпосередньої ініціативи першої леді Олени Зеленської.

Статистика психологічної допомоги для переселенців з Луганщини

Офіційну частину заходу відкрила заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Катерина Безгинська. У своєму виступі посадовиця наголосила, що ментальне здоров’я наразі є фундаментом загального добробуту кожної людини. Саме воно дозволяє повноцінно реалізовувати внутрішній потенціал та ефективно протистояти щоденним стресам в умовах війни.

Керівниця поінформувала присутніх про розбудову системи психологічної підтримки для жителів Луганської області, які через бойові дії змушені проживати в інших регіонах. Обласна військова адміністрація забезпечує всебічну підтримку програми «Ти як?».

Завдяки реалізації цієї ініціативи в системі координаційних хабів Луганщини вдалося створити ефективну багаторівневу мережу надання психологічної допомоги:

  • Заклади первинної ланки. Наразі в системі працює 9 таких профільних медико-соціальних закладів;
  • Охоплення допомогою на первинному рівні. У цих установах необхідні безкоштовні послуги вже офіційно отримала 1931 особа;
  • Підтримка ВПО. Серед усіх осіб, які звернулися до первинної ланки, 1725 осіб є внутрішньо переміщеними громадянами;
  • Центри ментального здоров’я. В системі розгорнуто 5 таких спеціалізованих центрів, які вже надали комплексну психологічну підтримку майже трьом тисячам українських громадян.
Практичні техніки зняття негативних емоцій від експерта

Головним спікером та модератором практичного тренінгу у Броварах виступила відома луганчанка Марина Бриль. Вона є кандидатом психологічних наук, доцентом, заслуженим працівником культури України, а також обіймає посаду директора Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти.

Під час практичної частини тренінгу переселенці разом із фахівцем детально розбирали та відпрацьовували сучасні техніки зняття негативних емоцій. Учасники індивідуально досліджували власну ідентичність, розглядаючи її як головне джерело внутрішньої опори під час кризи.

Професійні поради науковця допомогли присутнім значно краще зрозуміти свій поточний психоемоційний стан. Фахівці підкреслюють, що глибоке розуміння себе є першим і найважливішим кроком на шляху до повного відновлення особистої ментальної стійкості.

Наприкінці зустрічі організатори вкотре нагадали всім присутнім переселенцям, що своєчасне звернення по допомогу до сертифікованих психологів чи терапевтів у жодному разі не є ознакою слабкості. Це є показником відповідального та свідомого ставлення до власного життя та збереження здоров’я.

