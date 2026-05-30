Руйнування багатоповерхівок та пожежі: наслідки ударів по Запоріжжю

Окупаційні російські війська продовжують здійснювати масований повітряний терор проти мирних українських міст. Протягом першої половини дня зафіксовано серйозне загострення безпекової ситуації на південному напрямку, де ворог завдав серії послідовних ударів по цивільних кварталах.

Російські агресори вдруге за ранок вдарили по Запоріжжю. Внаслідок повторної атаки одна людина загинула і ще двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це офіційно повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Телеграм-каналі у суботу, 30 травня.

Ціллю чергового нальоту стали промислові та житлові райони обласного центру.

📢 «Ворог знову атакував Запоріжжя. Внаслідок влучання ворожого безпілотника по території одного з об’єктів промислової інфраструктури виникла пожежа. Смертельно поранено одного чоловіка. Ще один отримав травми», – йдеться в повідомленні.

Трохи пізніше по медичну допомогу до лікарів самостійно звернулася 14-річна дівчина. Неповнолітня отримала травми внаслідок розльоту уламків під час ворожої атаки і наразі перебуває на детальному медичному обстеженні.

Наслідки руйнувань та ліквідація пошкоджень у місті

Іван Федоров додав, що внаслідок повторної ворожої атаки суттєвих пошкоджень зазнали дев’ять багатоквартирних житлових будинків, один з яких отримав значні руйнування конструкцій. Комунальні служби міста вже оперативно розпочали ліквідацію наслідків повітряного нападу. Пошкоджені вибуховою хвилею вікна та балкони фахівці закривають листами OSB.

На місцях влучань безпосередньо працюють екстрені рятувальні служби, медики та представники міжнародних і місцевих благодійних організацій.

Згодом ситуація в обласному центрі додатково ускладнилася:

Ворог продовжив атакувати місто за допомогою безпілотних літальних апаратів. Внаслідок чергової атаки БпЛА загорілися житлові будинки приватного сектору. За попередніми даними рятувальників, у цьому мікрорайоні обійшлося без постраждалих.

Масований наліт безпілотників на Сумську область

Ворожі повітряні удари відбулись не лише у південних регіонах України. Раніше у суботу стало відомо, що російські окупаційні війська масовано атакували ударними дронами місто Шостка на Сумщині.

У прикордонному регіоні зафіксовано значні руйнування та пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. Вибуховими хвилями та прямими влучаннями пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, адміністративні приміщення підприємств, а також приватний та громадський транспорт. Наразі на Сумщині триває розбір завалів та встановлення остаточної кількості постраждалих.

👉 Також нагадаємо, що Впродовж минулої доби 29 травня на лінії фронту відбулось 291 бойове зіткнення. Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням семи ракет, здійснив 91 авіаційний удар, скинувши 277 керованих авіабомб.