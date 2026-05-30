ЗСУ знищили ОТРК «Іскандер» і два літаки Ту-142 на військовому аеродромі рф

Сили оборони України провели чергову успішну та масштабну операцію в глибокому тилу російської федерації. Об’єктом високоточного повітряного удару став стратегічно важливий військовий аеродром агресора, де базувалася фронтова та дальня авіація.

Українські військові знищили ОТРК Іскандер і два літаки Ту-142 на військовому аеродромі в російському Таганрозі. Про це офіційно повідомив командувач Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді на своїх офіційних ресурсах у соцмережі Фейсбук та Telegram в суботу, 30 травня.

Атака була комбінованою та призвела до серйозних втрат у матеріально-технічній частині окупаційних військ.

Технічні характеристики знищених цілей у Ростовській області

Командувач детально окреслив специфіку уражених військових об’єктів. За словами Бровді, літаки типу Ту-142 є вкрай рідкісними та цінними для російської армії — це далекі протичовнові літаки, створені на базі стратегічного бомбардувальника.

Окремо авіаційну групу на аеродромі прикривав потужний ракетний комплекс, який ворог використовував для обстрілів цивільної інфраструктури України.

📢 «ОТРК Іскандер – російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, який здійснює запуск ракет “земля-земля”, впольований на пусковій позиції на болотах в околицях населеного пункту Таганрог Ростовської області», – розповів командувач СБС.

Офіційно повідомляється, що руйнівні удари по аеродрому впевнено завдавались далекобійними ударними дронами 1-го Окремого центру безпілотних систем. Зазначається, що масштаби руйнувань у Ростовській області є значними і військовим вдалося ліквідувати додаткові цілі.

📢 «Результат не обмежився переліком вищевикладених цілей, у води теж прикурювало гут. Відео згодом», – анонсував Роберт Бровді.

Масштабні удари по російських НПЗ, об’єктах ФСБ та портах

Ця повітряна операція Сил безпілотних систем у Таганрозі стала логічним продовженням масштабної кампанії з демілітаризації прикордонних та тилових регіонів рф.

Напередодні Генеральний штаб ЗСУ офіційно повідомив про такі підтверджені результати вогневого ураження:

Волгоградський НПЗ. Зафіксовано масштабні руйнування на території нафтопереробного заводу у Волгограді. Підприємство повністю зупинило свою виробничу роботу.

Станція Ярославль-3. Успішно уражено нафтоперекачувальну станцію в Ярославській області на росії. На промисловому об'єкті спалахнула велика пожежа.

16-й центр фсб рф. У Службі безпеки України офіційно заявили про успішне ураження 16-го центру фсб, який безпосередньо займається радіоелектронною розвідкою. Об'єкт знаходився у Темрюцькому районі Краснодарського краю.

Термінал Мактрен-Нафта. Під удар українських безпілотників також потрапив великий газовий термінал порту Темрюк — зафіксовано пожежу на території ТОВ «Мактрен-Нафта».

👉 Також нагадаємо, що впродовж минулої доби 29 травня на лінії фронту відбулось 291 бойове зіткнення. Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням семи ракет, здійснив 91 авіаційний удар, скинувши 277 керованих авіабомб.