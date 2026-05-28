Викрито 13 зрадників на Луганщині: підозри псевдодепутатам «лнр»

Служба безпеки України продовжує системно документувати злочинну діяльність осіб, які добровільно пішли на співпрацю з ворогом. Слідчі викрили чергову групу колаборантів, які інтегрувалися до складу так званих «міських та муніципальних округів лнр» на тимчасово окупованій території Луганської області. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Упродовж квітня-травня поточного року ще 13 фігурантів заочно отримали підозри від української спецслужби. Їхні протиправні дії офіційно кваліфіковано за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за колабораційну діяльність.

Досудове розслідування встановило, що всі підозрювані увійшли до складу незаконних «представницьких органів». Ці маріонеткові структури були створені окупаційною адміністрацією російської федерації після проведення незаконних псевдовиборів у 2023 році.

Серед осіб, які заочно отримали підозри під час слідства, ідентифіковано двох колишніх учасників незаконних збройних формувань. Вони безпосередньо брали участь у бойових діях проти України на боці країни-агресора.

Слідчі СБУ виокремлюють такі деталі щодо діяльності підозрюваних:

  • «Депутат» у Лутугиному. Один із бойовиків зі зброєю в руках воював проти Збройних Сил України, починаючи ще з 2014 року. Зараз він є «депутатом» фейкової «ради Лутугинського муніципального округу» від кремлівської партії «єдіная росія». Паралельно фігурант працює дитячим спортивним тренером та очолює регіональні осередки профільних російських організацій. Використовуючи спортивну інфраструктуру, зрадник активно сприяє легалізації окупаційної влади та поширює російську пропаганду серед неповнолітніх і молоді.
  • «Муніципал» у Ровеньках. Інший незаконний «депутат» раніше брав участь у бойових діях у рамках так званої російської «сво». Цей колаборант представляє партію «лдпр» та відповідає за мілітаризацію та військовий вишкіл молоді в окупаційній структурі міста Ровеньки. Також правоохоронці зафіксували, що він входить до місцевого осередку прокремлівського мотоклубу «нічні вовки – Донбас», який відкрито підтримує збройну агресію рф.

Крім того, серед підозрюваних виявлено двох колишніх членів «партії регіонів», які після початку окупації одразу перейшли до лав політичної сили «єдіная росія». Інтереси російської партії у незаконних радах зараз представляють підприємець із міста Лутугине та колишній голова Георгіївської селищної ради.

Служба безпеки України повністю зібрала беззаперечну доказову базу і щодо інших поплічників окупантів. Фігуранти обійняли посади «депутатів» у маріонеткових радах різних населених пунктів Луганщини.

Злочинна діяльність задокументована у таких містах регіону:
  • Алчевськ;
  • Антрацит;
  • Довжанськ (колишній Свердловськ);
  • Сватове;
  • Сіверськодонецьк;
  • Старобільськ.

Вся поточна діяльність цих осіб спрямована на спроби легітимізації тимчасової окупації Луганської області. Вони забезпечують незаконну інтеграцію українських територій до складу російської федерації, надають всебічну підтримку окупаційним військам та тиражують кремлівську пропаганду.

Наразі усім викритим колаборантам офіційно загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з обов’язковою конфіскацією всього майна.

Співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури продовжують здійснювати оперативні та слідчі заходи. Робота спрямована на встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, причетних до підтримки збройної агресії проти України.

👉 Також нагадаємо, що слідчі Служби безпеки України оголосили підозру черговому «високопоставленому» зраднику. Фігурант активно сприяє зміцненню окупаційного режиму на сході країни.

