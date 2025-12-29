Понеділок, 29 Грудня, 2025
Зеленський про погрози рф та «удар по резиденції путіна»

Денис Молотов
Зеленський про погрози рф та «удар по резиденції путіна»
Фото: шостий президент України Зеленський Володимир Олександрович.

Шостий президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву росії про нібито удар по резиденції російського диктатора володимира путіна. Він попередив громадян України про підвищену небезпеку. Відповідний допис глава держави оприлюднив у Telegram у понеділок, 29 грудня.

За словами Зеленського, подібні заяви з боку рф є вкрай небезпечними та спрямованими на зрив дипломатичних зусиль, які нині ведуться спільно з командою президента США Дональда Трампа.

📢 «Зараз прозвучали дуже небезпечні заяви з росії, які очевидно направлені на зрив усіх досягнень нашої спільної роботи з командою президента Трампа. Ми працюємо разом, щоб наблизити мир», — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що російська сторона вигадала фейкову історію про нібито атаку на резиденцію путіна з метою створити привід для продовження масованих ударів по Україні, зокрема по Києву, а також для відмови від реальних кроків щодо завершення війни.

📢 «Зараз росіяни придумали очевидно фейкову історію про начебто якийсь удар по якійсь резиденції російського диктатора, щоб у них було виправдання для продовження ударів по Україні, зокрема для ударів по Києву, а також для відмови йти на необхідні кроки для завершення війни. Типова брехлива тактика росіян», — підкреслив Зеленський.

Він також зауважив, що Україна не вдається до дій, які могли б зашкодити дипломатичному процесу. На відміну від росії, яка системно використовує провокації.

📢 «росія завжди робить такі кроки. Це одне з багато чого, що нас відрізняє. Важливо, щоб світ зараз не мовчав і щоб росіяни не зірвали рух до миру», — заявив він.

Окремо Зеленський попередив, що заява кремля може бути використана як обґрунтування для нових атак по столиці України та державних установах.

📢 «Вони просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і, напевно, по державним будівлям. Це вже у нас було — ракетний удар по Кабінету міністрів України. Тому треба бути зараз всім уважними», — наголосив глава держави.

👉 Нагадаємо, раніше росія звинуватила Україну в атаці на резиденцію путіна та пообіцяла «удар у відповідь». Глава МЗС рф сергій лавров заявив, що «об’єкти і час удару у відповідь визначено».

