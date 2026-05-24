Повітряні сили розкрили деталі масованого комбінованого удару по столиці

Окупаційна російська армія здійснила одну з найпотужніших та найбільш скоординованих повітряних атак за весь час повномасштабного вторгнення, застосувавши рекордну одночасну кількість ракетного озброєння та безпілотників.

У ніч на неділю, 24 травня 2026 року (починаючи з 18:00 суботи, 23 травня), ворог завдав масованого комбінованого удару по території України, використовуючи засоби повітряного, морського та наземного базування. Основним напрямком зосередження ворожих засобів ураження став Київ. Про це в офіційному зведенні повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та зафіксовано 690 засобів повітряного нападу противника: 90 ракет різних типів та 600 ударних безпілотників.

Види та райони пусків ворожого озброєння

Для прориву української системи протиповітряної оборони російське командування залучило широкий спектр авіаційного та ракетного арсеналу:

Балістика середньої дальності: Одна ракета типу «Орєшнік» (випущена з полігону Капустін Яр в Астраханській області рф);

Аеробалістичні ракети: Два носії Х-47М2 «Кинджал» (район пуску — Липецька область рф);

Гіперзвукові протикорабельні ракети: Три одиниці 3М22 «Циркон» (пуски здійснювалися з території тимчасово окупованого Криму та Курської області рф);

Квазібалістичні комплекси: 30 ракет типу Іскандер-М/С-400 (із районів Брянська, Курська та ТОТ АР Крим);

Крилаті ракети: 54 одиниці типу Х-101/Іскандер-К/Калібр (пуски з Вологодської та Курської областей рф, а також з акваторії Чорного моря);

Безпілотна авіація: 600 БпЛА типів «Shahed», «Гербера», «Італмас», баражуючих боєприпасів «Бандероль» та дронів-імітаторів «Пародія» (напрямки запусків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у рф, а також Гвардійське і Чауда в окупованому Криму).

Результати відбиття атаки підрозділами протиповітряної оборони

Натиск ворога відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), частини безпілотних систем (СБС) та мобільні вогневі (МВГ) групи Сил оборони України.

За попередніми даними об’єктивного контролю станом на 09:30 ранку, протиповітряною обороною було успішно знищено або придушено 604 повітряні цілі.

Статистика збиття за категоріями має такий вигляд:

Тип повітряної цілі Зафіксовано в повітрі Збито / подавлено ППО Примітка служби контролю Балістичні ракети 30 одиниць (Іскандер-М/С-400) 11 одиниць Інші типи балістики уточнюються Крилаті ракети 54 одиниці (Х-101/Іскандер-К/Калібр) 44 одиниці Високий відсоток перехоплення Ударні БпЛА 600 одиниць (усіх типів) 549 одиниць Частину придушено комплексами РЕБ

Крім того, за даними аналітиків Повітряних сил, 19 ворожих ракет не досягли своїх безпосередніх цілей внаслідок технічних несправностей або активної протидії РЕБ. Наразі ця інформація оперативно уточнюється, фахівці встановлюють точні місця їх падіння.

Наслідки влучань, руйнування та падіння уламків

Попри надвисоку ефективність роботи Захисників неба, через величезну щільність нальоту під час масованого комбінованого удару зафіксовано прорив оборони. Станом на 09:30 ранку підтверджено влучання 16 російських ракет та 51 ударного БпЛА на 54 різних локаціях у кількох областях країни. Також падіння елементів збитих цілей (уламків) задокументовано на території ще 23 локацій.

Нагадаємо, у межах цієї ж атаки російські окупанти завдали окремого удару експериментальною ракетою типу «Орєшнік» по району міста Біла Церква на Київщині, пуск якої було здійснено з Астраханської області.

Екстрені та комунальні служби у Києві та Київській області продовжують працювати у посиленому ліквідаційному режимі, масштаби збитків та інформація про постраждалих оновлюються.