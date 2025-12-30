Вівторок, 30 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Україна: заяви рф про удар по резиденції путіна є фейком

Денис Молотов
Україна: заяви рф про удар по резиденції путіна є фейком
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що росія не надала жодних правдоподібних доказів на підтвердження своїх заяв про так звану «атаку на резиденцію» російського диктатора володимира путіна на Валдаї. Про це він написав у соцмережі Х (колишній Twitter).

📢 «Минув майже день, а росія й досі не надала жодних правдоподібних доказів своїм звинуваченням України у нібито “нападі на резиденцію путіна”. І не надасть. Бо їх немає. Такого нападу не було», — наголосив глава МЗС.

Він додав, що в Україні з розчаруванням та занепокоєнням звернули увагу на заяви індійської, еміратської та пакистанської сторін. Вони чомусь висловили «стурбованість» через цю нібито «атаку».

☝️ «Це викликає особливий подив, враховуючи, що всі три держави не зробили жодних офіційних заяв, коли справжня російська ракета влучила у справжню будівлю українського уряду 7 вересня 2025 року», — підкреслив Сибіга.

Міністр нагадав, що росія має тривалий послужний список неправдивих заяв, назвавши це її «фірмовим почерком». Зокрема, він згадав твердження москви про те, що вона не планує нападу на Україну напередодні повномасштабного вторгнення у 2022 році.

За словами Сибіги, реакції на безпідставні та маніпулятивні заяви росії лише підіграють її пропаганді та заохочують москву до подальших злочинів і брехні.

📢 «Ми закликаємо всі держави діяти відповідально та утримуватися від реагування на неперевірені звинувачення. Це підриває конструктивний мирний процес, який останнім часом просувається вперед», — наголосив очільник МЗС України.

☝️ Нагадаємо, росія звинуватила Україну в атаці на резиденцію диктатора путіна та пообіцяла «удар у відповідь». Глава МЗС рф заявив, що «об’єкти і час удару у відповідь на атаки на держрезиденцію путіна визначено».

Володимир Зеленський назвав ці заяви «брехнею» та припустив, що вони можуть бути використані як привід для нових ударів по Києву.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Верховній Раді діяла організована злочинна група – НАБУ

ВАЖЛИВО

В США розробляють дрон для поставок холодного пива

ТЕХНОЛОГІЇ

На фронті за добу зафіксовано 258 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Як Росія веде війну проти українських біженців

СТОПФЕЙК

ФУ! Дніпро у смітті: «ухилянти», ВПО та мобілізовані водії

ВАЖЛИВО

Наслідки масованої російської атаки на Київ, є загиблі

ВАЖЛИВО

путін наказав продовжувати війну проти України

ВАЖЛИВО

На росії зривають дипломатію та затягують війну – Зеленський

ПОЛІТИКА

Зеленський про скасування воєнного стану

ВЛАДА

росія заявила про атаку на резиденцію путіна та пригрозила Україні

ВАЖЛИВО

Трамп обговорив із путіним усі пункти мирного плану — Зеленський

ПОЛІТИКА

росія атакувала цивільні судна в Чорному морі — ВМС України

ВАЖЛИВО

На Одещині в ТЦК помер чоловік

СУСПІЛЬСТВО

ISW: російські війська не зможуть створити стратегічний резерв та прискорити наступ у 2026 році

ВІЙНА

У ніч на Різдво рф знову вдарила по енергетиці — діють відключення

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ