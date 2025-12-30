Україна: заяви рф про удар по резиденції путіна є фейком

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що росія не надала жодних правдоподібних доказів на підтвердження своїх заяв про так звану «атаку на резиденцію» російського диктатора володимира путіна на Валдаї. Про це він написав у соцмережі Х (колишній Twitter).

📢 «Минув майже день, а росія й досі не надала жодних правдоподібних доказів своїм звинуваченням України у нібито “нападі на резиденцію путіна”. І не надасть. Бо їх немає. Такого нападу не було», — наголосив глава МЗС.

Він додав, що в Україні з розчаруванням та занепокоєнням звернули увагу на заяви індійської, еміратської та пакистанської сторін. Вони чомусь висловили «стурбованість» через цю нібито «атаку».

☝️ «Це викликає особливий подив, враховуючи, що всі три держави не зробили жодних офіційних заяв, коли справжня російська ракета влучила у справжню будівлю українського уряду 7 вересня 2025 року», — підкреслив Сибіга.

Міністр нагадав, що росія має тривалий послужний список неправдивих заяв, назвавши це її «фірмовим почерком». Зокрема, він згадав твердження москви про те, що вона не планує нападу на Україну напередодні повномасштабного вторгнення у 2022 році.

За словами Сибіги, реакції на безпідставні та маніпулятивні заяви росії лише підіграють її пропаганді та заохочують москву до подальших злочинів і брехні.

📢 «Ми закликаємо всі держави діяти відповідально та утримуватися від реагування на неперевірені звинувачення. Це підриває конструктивний мирний процес, який останнім часом просувається вперед», — наголосив очільник МЗС України.

☝️ Нагадаємо, росія звинуватила Україну в атаці на резиденцію диктатора путіна та пообіцяла «удар у відповідь». Глава МЗС рф заявив, що «об’єкти і час удару у відповідь на атаки на держрезиденцію путіна визначено».

Володимир Зеленський назвав ці заяви «брехнею» та припустив, що вони можуть бути використані як привід для нових ударів по Києву.