На базі координаційних центрів Луганщини мешканці Мілівської громади реалізують культурні проєкти

Після вимушеного переміщення через бойові дії мешканці Мілівської громади продовжують залишатися частиною єдиної та згуртованої спільноти. Це стає можливим завдяки реалізації масштабних культурних проєктів, системній роботі спеціалізованих координаційних центрів Луганщини та постійним спільним соціальним ініціативам. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Сьогодні жителі прифронтової громади активно беруть участь у різноманітних заходах, що проводяться у Києві, Рівному, Дніпрі, Івано-Франківську та селищі Ромодан на Полтавщині. Саме ці регіональні майданчики стали новими точками зустрічі, всебічної підтримки та взаємодії для людей, які були змушені залишити рідний край.

Культурна спадщина як основа єдності та оцифрування спогадів

Одним із наймасштабніших та стратегічно важливих проєктів громади стала ініціатива «Культурна мапа нової домівки». Вона безпосередньо спрямована на збереження унікальної історії, побуту та традицій Мілівщини. Перший практичний етап цієї важливої ініціативи офіційно стартував у квітні в селі Яблуниця на Івано-Франківщині.

До реалізації проєкту активно долучилося широке коло однодумців:

Активна молодь Мілівської територіальної громади;

Представники Ромоданівської громади Полтавської області;

Студенти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

Вихованці Луганської державної академії культури і мистецтв.

Учасники проєкту системно працюють над збором усних історій своїх земляків, ретельним документуванням спогадів очевидців та повним оцифруванням збереженої культурної спадщини громади. У майбутньому всі ці зібрані матеріали мають стати технологічною основою для створення спеціальної цифрової платформи. Там буде акумульована вся культурна спадщина Мілівщини.

Важливою частиною підготовки молоді стало попереднє навчання етичним підходам до складної роботи зі спогадами людей, які пережили травматичні події. Під час спеціальних психологічних тренінгів учасники вчилися вести розмови про минуле максимально делікатно, обережно та з глибокою повагою до важкого досвіду своїх співрозмовників.

Мистецтво та спілкування як простір взаємодії ВПО

Підтримка живого, неформального спілкування між земляками наразі залишається одним із головних пріоритетів у діяльності місцевої влади. Для цього активно використовуються підписані меморандуми про співпрацю з провідними культурними установами різних регіонів України.

Відповідні інтеграційні заходи виконують значно ширшу функцію, ніж просто організація банального дозвілля переселенців. Вони створюють реальну можливість для регулярних особистих зустрічей, підтримки сталих родинних і дружніх зв’язків та щирого спілкування між людьми, які сьогодні розпорошені та проживають у різних містах України.

📢 «Для нас такі зустрічі дуже важливі. Тут можна побачити знайомих людей, поспілкуватися і хоча б на кілька годин відчути себе вдома», – розповідає мешканка громади Ірина.

Партнерські хаби та спільні ініціативи під егідою МСВА

Визначальну роль у щоденній консолідації та наданні допомоги відіграють гуманітарні штаби. Вони стали головними майданчиками для регулярних зустрічей внутрішньо переміщених осіб.

На базі діючих партнерських хабів та координаційних центрів Луганщини відповідальні працівники Міловської сільської військової адміністрації (МСВА) організували постійну роботу за багатьма напрямами:

Проведення практичних творчих занять та різноманітних прикладних майстер-класів;

Реалізація державних програм із перекваліфікації та сприяння подальшому працевлаштуванню ВПО;

Організація регулярних зустрічей та тренінгів із підтримки ментального здоров’я в межах всеукраїнських програм;

Проведення масових культурних та просвітницьких подій для дітей і дорослих.

Окрему, особливу увагу під час евакуації керівництво приділяє безперервній роботі з підростаючим поколінням. Якісне культурне та освітнє дозвілля для молоді стабільно забезпечується як у дистанційному онлайн-форматі через педагогів Морозівського ліцею, так і під час регулярних офлайн-заходів у хабах по всій Україні.

Стратегічне бачення процесу збереження громади чітко окреслює керівництво військової адміністрації.

📢 «Найголовніше для нас – не втратити одне одного. Ми робимо все можливе для того, щоб наші люди завжди відчували підтримку, куди б їх не закинула доля. Наші зустрічі в хабах, безкоштовні походи до театрів чи проєкти, де молодь дбайливо збирає спогади про наш край, мають величезне значення», – наголошує начальниця Міловської сільської військової адміністрації Ірина Болткова.

Для Мілівської громади нинішня консолідація в умовах війни міцно ґрунтується на спільній історичній пам’яті, самобутній культурі та постійній взаємодії між людьми. Саме через реалізацію таких комплексних ініціатив громада не лише успішно зберігає свою регіональну самобутність, а й підтримує живий, нерозривний зв’язок між земляками. Завдяки цьому люди продовжують чітко відчувати себе частиною рідної Мілівщини незалежно від поточного місця фактичного проживання.

