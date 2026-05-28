Естонія створила новий дрон-перехоплювач P4P: Україна почала тестування

Денис Молотов
Естонські оборонні технології залучають до відбиття повітряних атак в Україні. Наразі Сили оборони вже тестують нову систему, призначену для ліквідації швидкісних реактивних безпілотних літальних апаратів, які застосовують російські окупанти. Про це офіційно повідомила естонська технологічна компанія Alatyr Group на своїй сторінці у професійній мережі LinkedIn.

Нова оборонна розробка отримала назву P4P. Головне призначення цієї системи полягає у створенні ефективної протидії повітряним цілям нового типу, які мають високі швидкісні характеристики.

Технічні особливості та незвична конструкція

Розробники зазначають, що конструкція апарату є досить нестандартною для звичайних безпілотних систем. Дрон-перехоплювач P4P має специфічний витягнутий циліндричний корпус. Така геометрична форма забезпечує апарату ідеальну аеродинаміку саме під час виконання горизонтального польоту.

Головною технічною перевагою нової моделі є її надвисока швидкість. Новітній безпілотник здатний розганятися в повітрі до 500 кілометрів на годину. Завдяки такому швидкісному показнику він може ефективно наздоганяти російські реактивні дрони типу «Шахед». Раніше подібні повітряні цілі залишалися повністю недосяжними для більшості звичайних квадрокоптерів та перехоплювачів.

Двоетапний принцип роботи системи

Апарат розроблявся за принципом максимальної автономності та швидкості розгортання. Дрон-перехоплювач P4P функціонує у два чіткі послідовні етапи:

1.Вертикальний підйом:

Етап 1. Чотири потужні вбудовані електродвигуни підіймають повітряний апарат вертикально вгору за принципом мультикоптера.

2.Ракетний розгін:

Етап 2. Одразу після успішного зльоту автоматично вмикається спеціальний ракетний прискорювач, який миттєво розганяє дрон безпосередньо до визначеної цілі.

Важливою перевагою комплексу є відсутність потреби у складній інфраструктурі. Безпілотна система P4P взагалі не потребує облаштування спеціальних злітних смуг або використання великих механічних катапульт. Запуск може здійснюватися практично з будь-якого майданчика на передовій.

Нагадаємо про БпЛА у Балтійському регіоні

Поява нових засобів перехоплення відбувається на тлі загострення ситуації з використанням безпілотників у Східній Європі. Раніше офіційний Київ заявив, що російська федерація продовжує навмисно перенаправляти українські дрони до Балтії.

Для реалізації цих провокацій російські військові масово застосовують потужні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Внаслідок зовнішнього впливу на системи навігації українські апарати втрачають орієнтацію та змінюють курс. Через ці ненавмисні інциденти українська сторона вже офіційно вибачилася перед балтійськими країнами.

👉 Також нагадаємо, що військово-промисловий комплекс рф під час виробництва новітніх засобів ураження великої дальності дедалі частіше змушений спиратися на старі радянські конструкторські розробки через дію жорстких міжнародних технологічних обмежень.

