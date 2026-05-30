Танкер тіньового флоту та термінал у Феодосії: деталі операції СБС

Сили оборони України продовжують реалізацію довгострокової стратегії з руйнування логістичного та енергетичного потенціалу ворога. Протягом останньої доби українські далекобійні ударні дрони здійснили успішні нальоти на стратегічні паливні вузли, які забезпечують постачання окупаційних угруповань.

В ніч на суботу українські військові завдали глибинних уражень по об’єктах паливної інфраструктури росії в Таганрозі, а також у тимчасово окупованій Феодосії. Про це офіційно повідомили Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ у суботу, 30 травня.

Повітряні операції проводилися різними підрозділами безпілотної авіації, що дозволило одночасно дезорганізувати логістику ворога в Азовському та Чорноморському регіонах.

Ураження тіньового флоту та нафтобази в Таганрозі

Першим успішним вектором атаки став прикордонний Таганрог Ростовської області. Тут високу ефективність продемонстрували фахівці далекобійних ударних комплексів СБС, які поцілили в дефіцитний логістичний транспорт окупантів.

Військове командування розкрило перші деталі цієї операції на російській території.

📢 «Оператори 1-го окремого центру уразили нафтовий танкер тіньового флоту на території нафтобази Курганнафтопродукт. Після цього підрозділ завдав ударів по резервуарах самої нафтобази», – йдеться в офіційному повідомленні.

Загоряння танкера та резервуарного парку суттєво обмежить можливості росіян щодо прихованого вивезення та перевалки нафтопродуктів морським шляхом через Азовське море.

Атака на стратегічний Морський термінал у Криму

Синхронно з ударами по Ростовській області інша група безпілотників успішно відпрацювала по логістичних ланцюгах ворога безпосередньо на території тимчасово окупованого Кримського півострова.

Офіційно повідомляється, що оператори 412 окремої бригади Nemesis успішно уразили великий Морський нафтовий термінал у місті Феодосія.

📢 «Термінал є одним із ключових вузлів постачання паливно-мастильних матеріалів морським шляхом до Кримського півострова та тимчасово окупованих територій півдня України. Внаслідок удару на території об’єкта виникла пожежа», – поінформували в СБС.

Масштабна кампанія з демілітаризації тилу рф

Ці нічні удари по об’єктах паливної інфраструктури стали логічним продовженням масштабної повітряної кампанії, яка розгорнулася останніми днями.

Хронологія та географія попередніх успішних атак українських сил:

Аеродром Таганрога. Раніше в суботу стало відомо, що українські дрони повністю знищили два літаки Ту-142 (далекі протичовнові літаки / стратегічна російська авіація) на військовому аеродромі в Таганрозі. Також урядовці підтвердили успішне знищення ОТРК «Іскандер» на його вогневій пусковій позиції в околицях цього ж міста.

Раніше в суботу стало відомо, що українські дрони повністю знищили два літаки Ту-142 (далекі протичовнові літаки / стратегічна російська авіація) на військовому аеродромі в Таганрозі. Також урядовці підтвердили успішне знищення ОТРК «Іскандер» на його вогневій пусковій позиції в околицях цього ж міста. Волгоградський НПЗ. Напередодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив про масштабні руйнування на великому нафтопереробному заводі у Волгограді. Через пошкодження ректифікаційних колон підприємство повністю зупинило виробничу роботу.

Напередодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив про масштабні руйнування на великому нафтопереробному заводі у Волгограді. Через пошкодження ректифікаційних колон підприємство повністю зупинило виробничу роботу. Станція Ярославль-3. Точними ударами було уражено стратегічну нафтоперекачувальну станцію в Ярославській області на росії — об’єкт «Ярославль-3». На території промислової зони спалахнула велика пожежа, ліквідація якої тривала багато годин.

Усі ці скоординовані дії Сил безпілотних систем та Генерального штабу ЗСУ демонструють суттєве зростання дальності та точності українських засобів ураження, що дозволяє методично руйнувати воєнно-економічний потенціал російської федерації.