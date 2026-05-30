російська влада перетворила біологічні дослідження у сфері геронтології та регенеративної медицини на один із головних закритих пріоритетів державної політики. Колосальні бюджетні кошти наразі спрямовуються на експерименти, які мають на меті уповільнення природних процесів старіння організму.

Влада рф запустила масштабну державну програму вартістю 26 мільярдів доларів, головною метою якої є знайти дієвий спосіб продовжити існування путіну, якому наразі виповнилося 73 роки. Про це повідомляє авторитетна американська газета The Wall Street Journal (WSJ).

Офіційно цей масштабний нацпроєкт отримав назву «Нові технології збереження здоров’я». Його кураторами призначили осіб, які мають максимально близький і прямий доступ до керівника кремля.

Хто керує проєктом довголіття та над чим працюють вчені

В межах секретного проєкту, яким безпосередньо займаються дочка диктатора, ендокринолог Марія Воронцова та давній особистий друг голови кремля, очільник Курчатівського інституту Михайло Ковальчук, російські вчені працюють над кількома футуристичними напрямками:

Генна терапія клітин. Розробка інноваційних препаратів для фундаментального уповільнення природного клітинного старіння;

3D-біодрук живих тканин. Створення технологій пошарового друку штучних людських органів та хрящів;

Ксенотрансплантація. Експерименти з вирощування сумісних органів для подальшої пересадки людині безпосередньо всередині генетично модифікованих тварин.

Так звані дослідники з рф тепер максимально зосереджені саме на вирощуванні органів в організмі тварин, штучно модифікованих для імунної сумісності з людиною. Роль головного інкубатора вчені віддали спеціальній породі міні-свиней. Згідно з планом, перша повністю генномодифікована свиня з людськими органами має з’явитися в лабораторіях до 2030 року.

Керівник Курчатівського інституту Михайло Ковальчук, якого журналісти називають головним «інтелектуальним архітектором» цієї програми, раніше публічно заявляв, що світова наука в найближчому майбутньому дозволить без проблем «ремонтувати» і повністю замінювати зношені частини людського тіла.

📢 «Важко обговорювати безсмертя, але здатність відновлювати людину, безсумнівно, значно зросте», — стверджував посадовець у коментарях пропагандистським ЗМІ.

Скепсис наукової спільноти та фіксація на безсмерті

Утім, реальна технологічна ефективність цих коштовних російських розробок наразі перебуває під величезним питанням у незалежних експертів. Головна причина сумнівів полягає в тому, що нині немає жодних офіційних публікацій чи звітів про ці дослідження у провідних міжнародних рецензованих наукових журналах.

Як зазначають фахівці, які залишили росію після 2022 року, без міжнародної верифікації такі заяви є лише декларацією намірів. Самі вчені, ймовірно, просто кажуть лідеру кремля те, що він хоче чути, заради отримання багатомільярдних субсидій.

Американське видання зазначає, що сам очільник рф та його найближче старіюче оточення, більшості з якого вже за 70 років, виявляють аномально великий інтерес до біотехнологій продовження віку. Ця тема неодноразово випливала на міжнародному рівні:

Тему безсмертя та технологічної заміни органів російський диктатор раніше порушував під час офіційної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні. У тій приватній бесіді, яку випадково зафіксували увімкнені мікрофони журналістів, він стверджував, що завдяки розвитку медицини людське життя можна буде продовжити до 120 років;

Торік у публічному виступі керівник кремля пішов ще далі і офіційно заявив, що середню тривалість життя в російській федерації «можна довести до 150 років».

При цьому журналісти WSJ підкреслюють очевидний парадокс. Поки кремль витрачає мільярди на пошуки безсмертя для однієї людини, сама росія має один із найвищих показників смертності у розвиненому світі. Середня тривалість життя російських чоловіків наразі ледь сягає 68 років.

