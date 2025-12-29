Понеділок, 29 Грудня, 2025
росія заявила про атаку на резиденцію путіна та пригрозила Україні

Денис Молотов
росія заявила про атаку на резиденцію путіна та пригрозила Україні
Фото: очільник мзс на росії сергій лалавров

росія звинуватила Україну в атаці на резиденцію свого диктатора володимира путіна та заявила про підготовку «удару у відповідь». Про це повідомив міністр закордонних справ рф сергій лавров, передають російські ЗМІ у понеділок, 29 грудня.

За словами лаврова, в ніч проти 29 грудня Україна нібито здійснила атаку безпілотниками на державну резиденцію путіна, розташовану в Новгородській області. Він стверджує, що в атаці «було задіяно 91 безпілотник, усі вони збиті».

Глава МЗС рф зазначив, що москва не має наміру виходити з переговорного процесу після цього інциденту. Водночас за його словами, росія перегляне свою переговорну позицію щодо України «з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму».

Крім того, лавров заявив, що «об’єкти і час удару у відповідь на атаки на державну резиденцію путіна вже визначені».

росія заявила про атаку на резиденцію путіна та пригрозила Україні 01
Скриншот російської пропагандистської новинної агенції тасс / Telegram/

☝️ Нагадаємо, раніше цього ж дня володимир путін заявив, що росія продовжить виконувати завдання так званої «сво» — так у рф називають повномасштабну війну проти України — відповідно до «задумів і планів Генерального штабу».

👉 Також президент США Дональд Трамп вважає, що російські удари по Україні не є ознакою несерйозного ставлення диктатора володимира путіна до мирного врегулювання.

