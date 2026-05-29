ООН внесла збройні сили рф до «чорного списку»

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Організація Об’єднаних Націй (ООН) офіційно визнала відповідальність російських силовиків за вчинення воєнних злочинів на території України. Міжнародна організація вдалася до жорстких кроків у межах фіксації порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права.

Організація Об’єднаних Націй внесла російські силові структури до «чорного списку» за сексуальне насильство під час війни проти України. Про це офіційно повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у п’ятницю, 29 травня.

Відповідні висновки міжнародних експертів оприлюднили у спеціальному офіційному документі. У щорічній доповіді ООН щодо сексуального насильства в умовах конфлікту російські збройні та безпекові сили вперше офіційно внесені до переліку сторін, відповідальних за подібні протиправні дії.

Статистика злочинів та недопуск міжнародних місій

Міжнародним спостерігачам, попри значні перешкоди з боку окупантів, вдалося офіційно підтвердити та задокументувати сотні протиправних епізодів. Організації вдалося самостійно верифікувати 310 випадків сексуального насильства, повʼязаного з конфліктом.

Ці злочини вчинялися безпосередньо на території російської федерації та на тимчасово окупованих територіях України щодо українських військовополонених, а також цивільних осіб. При цьому експерти зафіксували, що переважна більшість постраждалих від цих дій — чоловіки.

Також у доповіді окремо зазначили, що російська влада систематично відмовляє у наданні доступу міжнародним моніторинговим механізмам ООН. Така позиція москви суттєво ускладнює своєчасну перевірку всіх наявних фактів та встановлення повного масштабу вчинених злочинів.

Слідчі підкреслюють, що мовиться не про поодинокі випадки, а про цілеспрямовану практику катувань, приниження та психологічного терору щодо українських військовополонених і цивільних.

Реакція омбудсмена та необхідні міжнародні кроки

Українська сторона розглядає це рішення як важливий етап на шляху до притягнення винних до кримінальної відповідальності на міжнародному рівні.

📢 «Факт офіційного внесення російських силових структур до “чорного списку” ООН є важливим міжнародним визнанням відповідальності рф за ці злочини. Водночас цього недостатньо без подальших рішучих кроків міжнародної спільноти», – зазначив омбудсмен.

Окремо Дмитро Лубінець наголосив на необхідності реалізації таких кроків:

  • Забезпечення негайного та безперешкодного доступу Міжнародного Комітету Червоного Хреста і місій ООН до всіх місць утримання українських військовополонених та цивільних;
  • Посилення міжнародного тиску та дієвих механізмів відповідальності щодо російської федерації;
  • Притягнення до відповідальності всіх винних осіб — від безпосередніх виконавців на місцях до вищого військово-політичного керівництва рф.

Нагадаємо, що раніше ООН уже неодноразово фіксувала та детально документувала численні випадки сексуалізованого насильства, вчиненого російськими військовослужбовцями проти українських громадян з початку повномасштабного вторгнення.

👉 Також стало відомо, що офіційний Вашингтон виступив із жорсткою критикою останніх повітряних атак російської федерації на українську столицю. Масовані обстріли міста є серйозним порушенням міжнародних норм.

