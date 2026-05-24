Масштабні руйнування в усіх районах Києва: кількість постраждалих зросла

Столиця України перенесла один із наймасштабніших та найжорстокіших повітряних нападів за останній час. У ніч на неділю, 24 травня 2026 року, збройні сили рф завдали масованого комбінованого удару по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах міста. Ворог застосував широкий спектр ракетного озброєння та безпілотників ударного типу.

Внаслідок російського обстрілу Києва зафіксовано численні займання, масштабні руйнування споруд та значні людські втрати в усіх десяти адміністративних районах столиці. Про це офіційно повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та міський голова Віталій Кличко.

За оперативними даними станом на тепер, виклики підрозділів ДСНС на ліквідацію наслідків надзвичайної події були зареєстровані на більш ніж 50 локаціях. Екстрені служби залучили до робіт високотехнологічну інженерну, роботизовану та безпілотну техніку. Через надскладну ситуацію та велику площу вогню до столиці оперативно прибули підрозділи підкріплення ДСНС із сусідніх областей.

UPD 14:00 24/05/2026

За інформацію мера столиці:

Кількість постраждалих у Києві збільшилася до 77. Серед них двоє дітей. У стаціонарах наразі перебуває 31 поранений. Троє із них — у тяжкому стані. 46 постраждалих отримали допомогу медиків амбулаторно або на місці. Загинули внаслідок масованої атаки ворога на столицю двоє людей.

Оперативне зведення руйнувань та пожеж за районами столиці

Вибухова хвиля та прямі влучання бойових частин ракет і дронів спричинили критичні пошкодження як висотних житлових будинків, так і об’єктів соціально-гуманітарної сфери.

Хронологія та географія руйнувань:

Шевченківський район: Сталося повне руйнування секції та під’їзду 5-поверхового житлового будинку з пожежею з 1 по 5 поверхи. Тут виявлено одну загиблу людину, троє людей отримали поранення (вранці на цій локації стався повторний обвал конструкцій).

Також зафіксовано влучання у будівлю бізнес-центру, ринок, пожежу у школі на площі 300 кв. м та влучання між 8 і 9 поверхами іншої дев’ятиповерхівки. Суттєвих руйнувань зазнала будівля музею ГУ ДСНС у Київській області.

Дарницький район: Сталося пряме ураження та руйнування даху двоповерхового житлового гуртожитку на загальній площі близько 250 кв. м. Рятувальники евакуювали 12 громадян, 5 осіб невідкладно госпіталізовано.

Оболонський район: Зафіксовано влучання у бізнес-центр із загорянням з 3 по 5 поверхи. Також ліквідовано пожежу в будівельному гіпермаркеті та у 16-поверховій висотці на рівні 12–13 поверхів.

Деснянський та Дніпровський райони: Удари прийшлися по торговельному центру, супермаркету, приватному будинку та ангару, де вогнем знищено приватні автомобілі. У гаражних кооперативах ліквідовано займання боксів на загальній площі 180 кв. м.

Голосіївський район: Рятувальники ліквідували загоряння на тенісному корті (100 кв. м). Роботи ускладнювалися наявністю нездетонованої бойової частини ракети — сапери вилучили та вивезли небезпечний об'єкт для знищення.

Печерський, Солом'янський та Святошинський райони: Пошкоджено складські зони у промзонах, а також зафіксовані влучання та локальні пожежі на верхніх поверхах висотних житлових будинків (зокрема на 23 поверсі 24-поверхової будівлі).

Дані про загиблих, поранених та роботу психологів

На превеликий жаль, масштабний характер російського обстрілу Києва призвів до значних жертв серед цивільного населення. За даними міської прокуратури та мерії, офіційно підтверджено загибель двох жінок — віком 86 та 44 роки.

Загальні медичні показники ліквідації наслідків атаки:

Показник стану постраждалих Офіційні дані медичних служб Загальна кількість поранених 77 осіб (кількість продовжує уточнюватися) Госпіталізовано до лікарень 36 пацієнтів доставлено бригадами швидкої допомоги Амбулаторна допомога 46 особам надано допомогу на місці або відпущено додому Постраждалі діти Офіційно поранено двоє підлітків (15 та 12 років)

Психологи ДСНС та Національної поліції вже надали екстрену психологічну допомогу близько 100 постраждалим мешканцям, які перебували у стані гострого стресу. Слідчі оперативно розгорнули мобільні намети для прийому заяв громадян про пошкодження майна.

Ураження об’єктів системи МВС та культурної спадщини

Очільник МВС Ігор Клименко окремо наголосив, що під удар потрапили об’єкти, які не мають жодного відношення до військової сфери. Серед них — будівлі районного відділу поліції та обласного управління ДСНС. Поки тривало гасіння адмінбудівлі, диспетчери в укритті безперервно приймали дзвінки за номером «101».

Крім того, серйозних руйнувань зазнав Національний музей «Чорнобиль», який відкрили після реставрації лише місяць тому. Міністр назвав це свідомою атакою на історичну пам’ять та правду.

Руйнування в інших регіонах України

Нічна повітряна атака мала загальнонаціональний характер. Окрім столиці, руйнування зафіксовано в інших областях:

Київська область: Внаслідок падіння уламків та прямих влучань офіційно загинули двоє цивільних людей, є поранені. До гасіння пожеж залучено спецавіацію ДСНС.

Черкаська область: У місті Черкаси російський ударний безпілотник поцілив у багатоповерховий житловий будинок, через що травми та поранення отримали більше десятка мешканців.

Полтавська область: Зафіксовано пошкодження об'єктів цивільної та логістичної інфраструктури.

Наразі поблизу найбільш зруйнованих об’єктів у Києві розгорнуті та працюють мобільні підрозділи Державної міграційної служби та Головного сервісного центру МВС для оперативного відновлення втрачених документів громадян. Ліквідаційні роботи тривають.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та зафіксовано 690 засобів повітряного нападу противника: 90 ракет різних типів та 600 ударних безпілотників.

Сапери вилучили нездетоновану бойову частину російської ракети на одній із локацій Києва після нічної ворожої атаки. Піротехніки ДСНС Києва оперативно вивезли небезпечну знахідку для подальшого знищення.