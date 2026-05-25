рашисти погрожують новими ударами по Києву

Ілюстративне фото з відкритих джерел / 25.05.2026

Військово-політичне керівництво російської федерації продовжує використовувати офіційні дипломатичні канали для легітимізації воєнних злочинів та залякування міжнародної спільноти. Країна-агресор офіційно планує продовжувати повітряний терор та наносити чергові руйнівні удари по українській столиці найближчим часом. Про це відкрито заявила офіційна представниця Міністерства закордонних справ рф марія захарова під час свого виступу у понеділок, 25 травня 2026 року. Інформацію про чергові агресивні наміри кремля оперативно поширили російські пропагандистські засоби масової інформації.

Речниця російського дипломатичного відомства підтвердила плани москви щодо подальшого знищення цивільної інфраструктури Києва. За її словами, ці повітряні нальоти позиціонуються окупантами як «акти помсти».

📢 «Удари у відповідь завдавалися і завдаватимуться по Києву», — цинічно констатувала марія захарова.

рашисти погрожують новими ударами по Києву 01
Фото: скриншот з соцмереж / Telegram / 25.05.2026
Погрози іноземним дипломатам та анонс спеціальної заяви

Крім безпосередніх погроз мирному населенню України, представниця МЗС росії озвучила попередження на адресу міжнародних представництв. Вона заявила, що найближчим часом її відомство оприлюднить спеціальну офіційну заяву. У цьому документі буде детально викладено ультимативне попередження для закордонного дипломатичного корпусу, який наразі перебуває та працює в Києві.

Подібна риторика свідчить про наміри росії здійснювати психологічний тиск на іноземних послів та змусити міжнародні місії евакуюватися з української столиці напередодні нових бомбардувань.

Цинічні заяви російської посадовиці пролунали одразу після того, як Київ переніс одну з найруйнівніших та наймасштабніших повітряних атак за весь час повномасштабного вторгнення.

рашисти погрожують новими ударами по Києву
Фото: скриншот з соцмереж / Telegram / 25.05.2026
Наслідки попереднього комбінованого нальоту на Київ

Нагадаємо, що в ніч проти неділі, 24 травня, збройні сили рф здійснили масований комбінований наліт на Київ. Ворог випустив десятки крилатих, балістичних ракет та ударних безпілотників.

Падіння уламків збитих засобів ураження та прямі влучання тоді зафіксували в усіх без винятку адміністративних районах міста. Внаслідок того обстрілу двоє людей загинули, а загальна кількість поранених і постраждалих мирних громадян перевищила 100 осіб.

Ракети рф поцілили виключно у цивільні, гуманітарні та культурні об’єкти, які не мають жодного стосунку до оборонної сфери. Під удар потрапили будівлі Міністерства закордонних справ України, Національної опери, відомі музеї та старовинні монастирські комплекси.

Загалом під час цієї атаки у Києві отримали пошкодження різного ступеня близько 300 обʼєктів інфраструктури. Серед них зафіксовано руйнування майже 150 багатоквартирних та приватних житлових будинків киян.

