Стрес після обстрілу: чому вас трусить і що робити

Після нічного обстрілу багато людей прокидаються не лише з виснаженістю та сонливістю. Разом із ними приходять інші речі: тремтіння в руках, прискорене серцебиття, дивне внутрішнє напруження, бажання без кінця перевіряти Telegram, сильна втома або, навпаки, незрозумілий приплив енергії, коли хочеться щось терміново робити.

І майже завжди з’являється одна й та сама думка: Що зі мною? Чому я так реагую?

Насправді в більшості випадків відповідь проста: ваш організм реагує саме так, як має реагувати після пережитої небезпеки.

Психологи називають це гострою стресовою реакцією — природною відповіддю нервової системи на подію, яка могла загрожувати життю. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, після сильного стресу люди можуть відчувати тривогу, розгубленість, емоційне оніміння, порушення сну та інші симптоми, які часто минають поступово самі.

Головне — розуміти, що саме відбувається з тілом і психікою, не лякатися власних реакцій і знати, як допомогти собі пережити цей стан.

Що відбувається з організмом після вибуху

Коли поруч стається вибух або ви чуєте реальну загрозу, мозок не аналізує ситуацію логічно. У нього є лише одне завдання — допомогти вам вижити. У цей момент запускається так звана реакція «бий, біжи або завмри». Це дуже давній біологічний механізм, який описують фахівці Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC).

Наднирники викидають у кров гормони стресу — адреналін і кортизол. Вони змушують організм мобілізуватися:

серце починає битися швидше;

дихання стає поверхневим;

м’язи напружуються;

увага загострюється;

травлення сповільнюється;

мозок безперервно сканує простір у пошуках нової загрози.

Навіть коли вибухи вже закінчилися й настала тиша, нервова система не завжди одразу вірить, що небезпека минула. Саме тому після відбою люди часто почуваються дивно.

Чому вас може трусити

Одна з найпоширеніших реакцій після сильного стресу — тремтіння. Руки дрібно дрижать. Ноги ніби ватяні. Усередині відчуття, ніби вас «колотить». Це не означає, що ви панікуєте або «не справляєтеся». Навпаки — це спосіб, яким тіло намагається скинути накопичену напругу.

Фахівці з кризової психології пояснюють: тремтіння є частиною природного процесу розрядки нервової системи. Тому не потрібно його соромитися або намагатися будь-що стримати.

У такі моменти допомагають дуже прості речі: теплий плед, гарячий чай, спокійне дихання, теплий душ.

Чому після обстрілу так хочеться солодкого

Багато людей помічають дивну річ: після тривожної ночі дуже хочеться шоколаду, печива, солодкого чаю або просто їсти все, що є вдома.

Це теж має цілком фізіологічне пояснення. Після сильного стресу організм вважає, що ви щойно витратили величезну кількість енергії. І намагається швидко її повернути. Найшвидший спосіб — глюкоза. Саме тому мозок буквально сигналізує: «Дай щось солодке. Нам потрібні ресурси».

Як зазначає ВООЗ, після стресових подій важливо не лише психологічне відновлення, а й базові речі: вода, їжа, тепло та сон. Тому якщо після важкої ночі вам хочеться не салату, а печива — не варто себе за це сварити.

Чому неможливо перестати перевіряти новини

Ще одна дуже поширена реакція — постійне оновлення Telegram, моніторинг карт тривог, прислуховування до кожного звуку.

Це називається гіперпильність.

Мозок намагається повернути собі контроль через інформацію. Йому здається: якщо стежити за всім, можна вчасно помітити небезпеку. Проблема в тому, що нескінченне читання новин часто лише посилює тривогу.

Психологи радять обмежувати інформаційне навантаження: перевіряти новини у визначений час, вимикати зайві сповіщення і не засинати зі стрічкою новин у руках.

Коли вам здається, що ви нічого не відчуваєте

Іноді реакція буває протилежною. Людина сидить після вибуху і думає: «Чомусь мені байдуже. Наче всередині порожньо».

Це може лякати, але така реакція теж добре відома фахівцям. У Національному центрі США з вивчення ПТСР пояснюють, що після травматичних подій психіка іноді «приглушує» емоції, щоб людина не перевантажилася.

Це називають емоційним онімінням або дисоціацією. Це не байдужість і не «холодність». Це спосіб, яким мозок тимчасово захищає вас.

Чому після страху приходить злість

Після сильного переляку люди часто стають різкими, дратівливими, можуть злитися через дрібниці. Це теж нормально.

Страх і безсилля дуже часто трансформуються у гнів. Саме тому після важкої ночі може дратувати буквально все: гучний звук, чужі слова, навіть фраза «та заспокойся».

До речі, психологи радять саме цієї фрази уникати. Людину після стресу не можна «вимкнути» командою.

Що реально допомагає після сильного стресу

За рекомендаціями програми Psychological First Aid, у перші години після стресової події найкраще працюють не складні техніки, а прості речі, які повертають відчуття безпеки.

Що варто зробити:

відчути підлогу ногами;

потримати в руках чашку;

помити руки теплою водою;

зробити кілька повільних видихів, довших за вдих;

випити води;

з’їсти щось поживне;

накритися пледом;

посидіти поруч із близькою людиною.

Нервова система заспокоюється не від фрази «все добре», а від конкретних сигналів безпеки.

Як підготувати себе до обстрілів і трохи зменшити вплив стресу

Страх, напруга і тривога під час обстрілів — природна реакція. Повністю «не хвилюватися» в таких умовах неможливо. Але є речі, які справді допомагають нервовій системі легше переживати такі моменти й швидше повертатися до рівноваги.

Насамперед важливо не лише реагувати на стрес, а й заздалегідь підготувати для себе хоча б мінімальне відчуття контролю.

Почніть із безпечного місця вдома.

Якщо ви не щоразу йдете в укриття, облаштуйте простір, де можна перечекати небезпеку за правилом двох стін — наприклад, у коридорі або в кімнаті без вікон. Добре, якщо там будуть вода, плед, заряджений телефон, ліхтарик і речі, які можуть трохи заспокоювати: книжка, навушники, іграшка для дитини, теплі шкарпетки.

Для дітей це особливо важливо: знайомі речі поруч допомагають знизити рівень тривоги навіть тоді, коли вони не можуть до кінця зрозуміти, що відбувається.

Продумайте свій план дій наперед.

Коли мозок знає, що робити у випадку небезпеки, він витрачає менше ресурсів на паніку. Саме тому корисно заздалегідь домовитися із собою та близькими: хто бере документи, хто відповідає за дитину, де зустрічаєтесь, що робите в перші хвилини після сигналу тривоги.

Навіть простий внутрішній сценарій «почую сирену — візьму воду, телефон і перейду в коридор» уже додає відчуття опори.

Не відмовляйтеся від звичних щоденних ритуалів.

Після тривожної ночі часто здається, що день уже «зламаний». Але саме звичайні, рутинні дії допомагають мозку повернути відчуття стабільності.

Сніданок, ранкова кава, душ, прибирання, прогулянка, звичний порядок справ — усе це працює як сигнал: «життя триває, я в безпеці, світ не розсипався».

Психологи пояснюють: навіть після сильного стресу мозок заспокоюється швидше, якщо людина повертається до знайомих повторюваних дій.

Давайте собі паузу від новин.

Після обстрілів дуже хочеться стежити за кожним повідомленням. Але безперервне читання стрічки лише підтримує нервову систему у стані бойової готовності. Особливо варто обережно ставитися до різноманітних «прогнозів» про майбутні атаки. Вони можуть не справдитися, але тривогу в тілі запускають цілком реально.

Іноді найкраще, що можна зробити для себе, — на кілька годин відкласти телефон.

Пийте більше води.

Під час стресу організм активно виробляє гормони напруги — кортизол, адреналін і норадреналін. Достатня кількість води не «вимикає» тривогу миттєво, але допомагає тілу швидше відновлюватися. Це проста порада, яку люди часто недооцінюють.

Кілька простих вправ, які допомагають повернути контроль над тілом

Коли тривога не відпускає, важливо пам’ятати: стрес — це не лише думки, а й тілесна реакція. І часто заспокоїтися легше через тіло, ніж через логіку.

Вирівняти дихання

Коли страшно, дихання стає поверхневим і швидким. Через це може з’являтися відчуття нестачі повітря або ще більшої паніки. Спробуйте покласти руки на живіт і зробити кілька повільних вдихів, уявляючи, що всередині надувається повітряна кулька. На видиху уявіть, як ця кулька повільно здувається. Можна навіть легко допомагати руками, м’яко натискаючи на живіт.

Кілька таких циклів часто достатньо, щоб серце почало битися рівніше.

Зняти м’язову напругу

Стрес часто буквально «застрягає» у тілі. Зробіть короткий вдих і на кілька секунд максимально напружте всі м’язи — від пальців ніг до плечей і щелепи. Потім повільно видихніть і повністю розслабтеся.

Повторіть це кілька разів. Контраст між напругою і розслабленням допомагає нервовій системі перемикнутися.

Техніка «Метелик»

Це проста вправа, яку часто використовують у роботі з травмою. Схрестіть руки на грудях так, щоб великі пальці зачепилися один за одного, або просто покладіть долоні на ключиці. Почніть по черзі легко постукувати руками — правою, лівою, правою, лівою.

Такий ритм допомагає заземлитися, відчути власне тіло і трохи знизити внутрішню напругу.

Заземлення через опору

Якщо є можливість, встаньте босими ногами на підлогу. Спробуйте відчути, як стопи торкаються поверхні. Як вага вашого тіла переходить вниз. Як підлога тримає вас. Іноді допомагає уявити, що ноги буквально «вростають» у землю, як коріння дерева.

Це звучить просто, але така вправа добре повертає з тривожних думок у реальність.

Спів

Якщо емоцій надто багато і вони шукають виходу — іноді допомагає спів. Голосний, упевнений, навіть трохи енергійний.

Це може бути будь-яка знайома пісня, яка дає сили.

Спів вирівнює дихання, знімає внутрішнє затиснення і допомагає повернути відчуття контролю.

Якщо ви серед людей

У людному місці можна перемикнути увагу на навколишніх. Роздивіться зачіски, кольори одягу, аксесуари, міміку. Спробуйте подумки уявити, ким можуть працювати ці люди, що люблять, куди поспішають.

Таке спостереження повертає мозок із режиму тривоги до звичайного сприйняття світу.

Як допомогти людині поруч, якщо її «накрило»

Іноді важко не вам, а людині поруч. Вона може плакати, завмерти, не чути вас або не розуміти, що робити.

У такій ситуації важливо пам’ятати: не треба трусити людину, кричати на неї або намагатися «привести до тями» ляпасами. Найкраще, що можна зробити, — стати для неї зовнішньою опорою.

Говоріть чітко, коротко і спокійно:

«Я поруч. Подивись на мене. Ти мене чуєш? Добре. Дихай. Візьми воду. Зроби ковток».

У момент сильного стресу людині важко приймати рішення, тому краще не ставити запитання на кшталт «Тобі води?», а давати прості зрозумілі інструкції. І ще одне важливе правило: не робіть за людину те, що вона може зробити сама. Навіть маленька дія — взяти пляшку, зробити ковток, подивитися вам в очі — вже повертає їй частину контролю над собою.

Іноді саме це і є першим кроком до того, щоб знову відчути опору під ногами.

Коли варто звернутися по допомогу

У більшості випадків гостра реакція на стрес слабшає протягом кількох днів або тижнів.

Але варто звернутися до психолога або психіатра, якщо:

симптоми не минають понад кілька тижнів;

ви не можете нормально спати;

з’являються панічні атаки;

страх заважає виходити з дому;

ви постійно переживаєте подію знову і знову;

з’являється відчуття безнадії.

Як нагадує Центр громадського здоров’я МОЗ України, гостра реакція на стрес і посттравматичний стресовий розлад — це не одне й те саме. Але якщо симптоми не відпускають, звертатися по допомогу важливо.

Найважливіше, що варто пам’ятати

Якщо після обстрілу вас трусить, хочеться солодкого, ви злитесь, плачете, не можете відірватися від новин або, навпаки, нічого не відчуваєте — це не означає, що з вами щось не так.

Це означає, що ваша нервова система робить усе можливе, щоб допомогти вам пережити ненормальну ситуацію.

Людська психіка не створена для життя під регулярними обстрілами. Але вона вміє відновлюватися.

Іноді найкраще, що можна зробити після важкої ночі, — не вимагати від себе негайно «зібратися», а дозволити собі прості речі: тепло, воду, їжу, трохи сну й підтримку.

І нагадати собі: те, що ви реагуєте, означає лише одне — ви жива людина.